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Отдельные члены НАТО выступили за мир на Украине, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2024
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06:42 28.12.2024 (обновлено: 06:46 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/nato-1991788796.html
Отдельные члены НАТО выступили за мир на Украине, заявил посол
Отдельные члены НАТО выступили за мир на Украине, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2024
Отдельные члены НАТО выступили за мир на Украине, заявил посол
Отдельные страны НАТО и общественность на Западе все больше выступают за прекращение конфликта на Украине и конфронтации с Россией, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:42:00+03:00
2024-12-28T06:46:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Отдельные страны НАТО и общественность на Западе все больше выступают за прекращение конфликта на Украине и конфронтации с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. "Другое дело – обсуждение на уровне отдельных государств. Как мы знаем, есть отдельные страны-члены НАТО, которые активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Это относится к Венгрии, премьер-министр Словакии недавно посетил Москву. На уровне общественности эти настроения отчетливо видны. Все больше людей убеждены, что раскручивание конфронтации с Россией является в принципе пагубным и глубоко ошибочным стратегическим курсом", - сказал он. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
https://ria.ru/20241226/nato-1991331592.html
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в мире, россия, украина, бельгия, александр токовинин, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Александр Токовинин, Дмитрий Песков, НАТО
Отдельные члены НАТО выступили за мир на Украине, заявил посол

Токовинин: отдельные страны НАТО выступают за прекращение конфликта на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Отдельные страны НАТО и общественность на Западе все больше выступают за прекращение конфликта на Украине и конфронтации с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.
"Другое дело – обсуждение на уровне отдельных государств. Как мы знаем, есть отдельные страны-члены НАТО, которые активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Это относится к Венгрии, премьер-министр Словакии недавно посетил Москву. На уровне общественности эти настроения отчетливо видны. Все больше людей убеждены, что раскручивание конфронтации с Россией является в принципе пагубным и глубоко ошибочным стратегическим курсом", - сказал он.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
НАТО сменила концепцию войны с Россией
26 декабря, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаБельгияАлександр ТоковининДмитрий ПесковНАТО
 
 
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