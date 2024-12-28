Отдельные члены НАТО выступили за мир на Украине, заявил посол
Токовинин: отдельные страны НАТО выступают за прекращение конфликта на Украине
© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Отдельные страны НАТО и общественность на Западе все больше выступают за прекращение конфликта на Украине и конфронтации с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.
"Другое дело – обсуждение на уровне отдельных государств. Как мы знаем, есть отдельные страны-члены НАТО, которые активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Это относится к Венгрии, премьер-министр Словакии недавно посетил Москву. На уровне общественности эти настроения отчетливо видны. Все больше людей убеждены, что раскручивание конфронтации с Россией является в принципе пагубным и глубоко ошибочным стратегическим курсом", - сказал он.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
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