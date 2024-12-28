https://ria.ru/20241228/nato-1991788796.html

Отдельные члены НАТО выступили за мир на Украине, заявил посол

Отдельные члены НАТО выступили за мир на Украине, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2024

Отдельные члены НАТО выступили за мир на Украине, заявил посол

Отдельные страны НАТО и общественность на Западе все больше выступают за прекращение конфликта на Украине и конфронтации с Россией, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T06:42:00+03:00

2024-12-28T06:42:00+03:00

2024-12-28T06:46:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Отдельные страны НАТО и общественность на Западе все больше выступают за прекращение конфликта на Украине и конфронтации с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. "Другое дело – обсуждение на уровне отдельных государств. Как мы знаем, есть отдельные страны-члены НАТО, которые активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Это относится к Венгрии, премьер-министр Словакии недавно посетил Москву. На уровне общественности эти настроения отчетливо видны. Все больше людей убеждены, что раскручивание конфронтации с Россией является в принципе пагубным и глубоко ошибочным стратегическим курсом", - сказал он. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

https://ria.ru/20241226/nato-1991331592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, бельгия, александр токовинин, дмитрий песков, нато