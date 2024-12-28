Посол в Бельгии рассказал, что у России и НАТО есть канал связи
Посол в Бельгии заявил, что у России и НАТО есть канал связи, но нет контактов
НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. У России и НАТО все еще есть технический канал связи на случай необходимости, но практические контакты отсутствуют, так как нет темы для разговора в условиях агрессивной политики альянса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.
"Чтобы иметь такие контакты, надо понимать, о чем говорить. В обстановке, когда НАТО проводит враждебную политику в отношении России, члены альянса наращивают агрессивные действия в конфликте на Украине, когда поставляются все более смертоносные, разрушительные и дальнобойные вооружения, собственно, нет темы для разговора. Сначала альянс должен прийти к пониманию, что этот курс является в корне ошибочным, контрпродуктивным и, более того, опасным, так как ведет к непредсказуемым последствиям. Технически у нас есть открытый канал для связи. В случае необходимости и в штаб-квартире альянса, и в посольстве знают, кому позвонить", - сказал российский дипломат.
В октябре 2021 года в ответ на высылку российских дипломатов в постпредстве при НАТО глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи альянса в Москве также прекратилась работа ее информбюро. Российское постпредство при НАТО приостановило работу, а для контактов с Россией альянсу предложили обращаться к послу РФ в Бельгии.
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