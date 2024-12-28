В повестке дня НАТО нет темы урегулирования на Украине, заявил посол
Посол Токовинин: НАТО нацелена на увеличение поставок оружия Киеву, а не на мир
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Тема мирного урегулирования украинского конфликта официально не значится в повестке дня НАТО, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.
"Если говорить об официальной позиции Североатлантического альянса, то таких пунктов в повестке дня НАТО, насколько мне известно, нет. На последних встречах министров обороны, министров иностранных дел альянса такие темы, как завершение конфликта или мирные переговоры, в повестке дня не фигурировали", - сказал российский дипломат.
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По его словам, главное, на чем делается акцент, – это наращивание военной помощи Украине.
"В этих целях сейчас запускается отдельное натовское командование в Висбадене, которое будет заниматься координацией такого содействия Украине в контексте продолжения конфронтации с Россией. Правда, руководить этой деятельностью будет все тот же американский генерал (Кристофер) Каволи, который и ранее занимался координацией помощи под руководством США", - отметил Токовинин.
Он напомнил, что альянс обсуждает наращивание военного производства, в том числе в Европе, дальнейшее повышение военных расходов и активизацию маневров.
"Все это – с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, акцент сейчас ставится именно так", - пояснил российский дипломат.
Токовинин обратил внимание, что такую же позицию отстаивает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте упирает на то, что надо меньше говорить о мире, а больше – о военной помощи Украине. Дескать, чтобы, когда речь зайдет о мирных переговорах, киевский режим мог это делать "с позиции силы". Поиска компромисса, который неизбежно лежит в основе любой договоренности, на данном этапе на уровне НАТО мы не видим", - сказал российский дипломат.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.