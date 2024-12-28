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Посол рассказал, зачем НАТО наращивает военный потенциал - РИА Новости, 28.12.2024
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04:19 28.12.2024 (обновлено: 06:17 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/nato-1991784248.html
Посол рассказал, зачем НАТО наращивает военный потенциал
Посол рассказал, зачем НАТО наращивает военный потенциал - РИА Новости, 28.12.2024
Посол рассказал, зачем НАТО наращивает военный потенциал
Наращивание военного потенциала НАТО осуществляется с прицелом на подготовку к конфликту с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T04:19:00+03:00
2024-12-28T06:17:00+03:00
россия
бельгия
нато
в мире
александр токовинин
дмитрий песков
европа
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Наращивание военного потенциала НАТО осуществляется с прицелом на подготовку к конфликту с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин."Кроме того, речь идет о наращивании оборонного производства, раскручивании военной промышленности стран НАТО, в том числе в Европе, дальнейшем повышении военных расходов, активизации маневров. Все это - с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, сейчас акцент ставится именно так", - пояснил российский дипломат.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
https://ria.ru/20241226/nato-1991331592.html
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россия, бельгия, нато, в мире, александр токовинин, дмитрий песков, европа
Россия, Бельгия, НАТО, В мире, Александр Токовинин, Дмитрий Песков, Европа
Посол рассказал, зачем НАТО наращивает военный потенциал

Посол в Бельгии: НАТО наращивает потенциал, готовясь к конфликту с Россией

© AP Photo / Virginia MayoНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Наращивание военного потенциала НАТО осуществляется с прицелом на подготовку к конфликту с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.
"Кроме того, речь идет о наращивании оборонного производства, раскручивании военной промышленности стран НАТО, в том числе в Европе, дальнейшем повышении военных расходов, активизации маневров. Все это - с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, сейчас акцент ставится именно так", - пояснил российский дипломат.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
НАТО сменила концепцию войны с Россией
26 декабря, 08:00
 
РоссияБельгияНАТОВ миреАлександр ТоковининДмитрий ПесковЕвропа
 
 
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