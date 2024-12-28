https://ria.ru/20241228/nato-1991784248.html

Посол рассказал, зачем НАТО наращивает военный потенциал

Посол рассказал, зачем НАТО наращивает военный потенциал - РИА Новости, 28.12.2024

Посол рассказал, зачем НАТО наращивает военный потенциал

Наращивание военного потенциала НАТО осуществляется с прицелом на подготовку к конфликту с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T04:19:00+03:00

2024-12-28T04:19:00+03:00

2024-12-28T06:17:00+03:00

россия

бельгия

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александр токовинин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Наращивание военного потенциала НАТО осуществляется с прицелом на подготовку к конфликту с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин."Кроме того, речь идет о наращивании оборонного производства, раскручивании военной промышленности стран НАТО, в том числе в Европе, дальнейшем повышении военных расходов, активизации маневров. Все это - с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, сейчас акцент ставится именно так", - пояснил российский дипломат.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

https://ria.ru/20241226/nato-1991331592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бельгия, нато, в мире, александр токовинин, дмитрий песков, европа