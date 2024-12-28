https://ria.ru/20241228/nato-1991782784.html

Посол в Бельгии назвал курс НАТО в отношении России ошибочным

Посол в Бельгии назвал курс НАТО в отношении России ошибочным - РИА Новости, 28.12.2024

Посол в Бельгии назвал курс НАТО в отношении России ошибочным

Курс НАТО в отношении России остается ошибочным и опасным, ведет к дальнейшей эскалации в Европе, заявил РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T03:34:00+03:00

2024-12-28T03:34:00+03:00

2024-12-28T06:16:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Курс НАТО в отношении России остается ошибочным и опасным, ведет к дальнейшей эскалации в Европе, заявил РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. "Этот курс является в корне ошибочным, контрпродуктивным и, более того, опасным, так как ведет к непредсказуемым последствиям", - сказал он. Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20241226/nato-1991331592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, европа, бельгия, александр токовинин, нато