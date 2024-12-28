https://ria.ru/20241228/nato-1991782784.html
Посол в Бельгии назвал курс НАТО в отношении России ошибочным
Посол в Бельгии назвал курс НАТО в отношении России ошибочным - РИА Новости, 28.12.2024
Посол в Бельгии назвал курс НАТО в отношении России ошибочным
Курс НАТО в отношении России остается ошибочным и опасным, ведет к дальнейшей эскалации в Европе, заявил РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:34:00+03:00
2024-12-28T03:34:00+03:00
2024-12-28T06:16:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Курс НАТО в отношении России остается ошибочным и опасным, ведет к дальнейшей эскалации в Европе, заявил РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. "Этот курс является в корне ошибочным, контрпродуктивным и, более того, опасным, так как ведет к непредсказуемым последствиям", - сказал он. Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241226/nato-1991331592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, бельгия, александр токовинин, нато
В мире, Россия, Европа, Бельгия, Александр Токовинин, НАТО
Посол в Бельгии назвал курс НАТО в отношении России ошибочным
Посол Токовинин: курс НАТО в отношении России остается ошибочным и опасным