https://ria.ru/20241228/mtsd-1991531348.html

Поезда и станции МЦД украсили в столице к Новому году

Поезда и станции МЦД украсили в столице к Новому году - РИА Новости, 28.12.2024

Поезда и станции МЦД украсили в столице к Новому году

РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T11:53:00+03:00

2024-12-28T11:53:00+03:00

2024-12-28T12:38:00+03:00

общество

москва

сергей собянин

московские центральные диаметры (мцд)

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991828209_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_41c36aaf436ea7dec16aa1607d300cf0.jpg

Московские центральные диаметры (МЦД) подготовились к Новому году ‒ на линии вышли поезда "Иволга" с праздничными украшениями салона, также впервые на МЦД-3 прошел флешмоб Дедов Морозов с участием сразу ста зимних волшебников, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.В 2024 году диаметры отметили свой первый юбилей ‒ пять лет работы. Сейчас сеть МЦД занимает более 300 километров железных дорог, на которых расположены 137 станций. "Ежедневно на МЦД совершается порядка 1,4 миллиона поездок, а за все время пассажиры совершили свыше одного миллиарда поездок. Огромный объем, который позволил снять нагрузку с метро, московских и подмосковных дорог, обеспечил комфортное передвижение по большой агломерации", ‒ писал ранее в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.С 15 декабря электропоезда в Центральном транспортном узле перешли на новое расписание. Благодаря этому пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 могут сэкономить в поездке до пяти минут, говорится в сообщении.Еще одним знаковым событием прошедшего года для МЦД стал запуск новой модели современного отечественного электропоезда "Иволга 4.0". Главное отличие от предыдущих модификаций ‒ три двери в промежуточных вагонах вместо двух. Такое техническое решение позволило ускорить процесс посадки-высадки пассажиров.Четвертая "Иволга" сохранила характеристики предыдущих моделей: отсутствие тамбуров, сквозной проход, широкие двери, система кондиционирования и вентиляции, информационные табло и мониторы, которые видны из любой точки вагона, беспроводные и USB зарядки для гаджетов, велопарковки и места для маломобильных пассажиров.Поезда на 97% состоят из отечественных комплектующих. Их производят по заказу правительства Москвы на Тверском вагоностроительном заводе (входит в ТМХ).Одним из главных направлений работы транспортного комплекса Москвы в наступающем году станет развитие Центрального транспортного узла, за основу которого будет взят опыт реализации Московских центральных диаметров. Планируется, что проект затронет все направления Московской железной дороги.На первом этапе частоту движения поездов до региональных центров запланировано увеличить в среднем в три раза. Также в рамках проекта частично модернизируют железнодорожную инфраструктуру."Мы выбрали такой щадящий вариант, учитывая все-таки огромную инвестиционную нагрузку на РЖД, чтобы это были минимальные капитальные вложения. Это работа, связанная в первую очередь с улучшением логистики, операционными и информационными системами самой железной дороги", — пояснил Собянин, слова которого приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.Он отметил, что на следующем этапе частота движения поездов возрастет в шесть раз.В перспективе развитие центрального транспортного узла позволит связать столицу со станциями в Калужской, Смоленской, Тульской, Владимирской, Тверской, Ивановской, Ярославской, Костромской и Рязанской областях.В самой Москве в следующем году откроется новый городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1. Он станет частью одного из крупнейших транспортных хабов на севере столицы и обеспечит пассажирам возможность комфортной пересадки на Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, а также МЦД-3 и наземный транспорт. По прогнозам Дептранса Москвы, к 2030 году вокзалом Петровско-Разумовская МЦД-1 ежедневно будут пользоваться 11 тысяч человек.Еще один городской вокзал первого диаметра, который планируют открыть в 2025 году, ‒ Москва-Сити МЦД-1. Сегодня транспортный хаб Москва-Сити связывает между собой МЦД-4, МЦК, метро и наземный транспорт. В будущем здесь появится удобная интеграция с МЦД-1, поездами "Аэроэкспресс" и экспрессами"В районе "Москва-Сити" практически вдвое вырастет число жителей — с 57 тысяч до 94 тысяч человек. А количество рабочих мест возрастет с 118 тысяч до 219 тысяч. Новый городской вокзал обеспечит удобство для растущего потока людей. Уже в 2025 году его откроют с новыми платформами и вестибюлем. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2026 году городской вокзал объединит все станции в единую систему, где каждая пересадка будет быстрой и комфортной", — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого цитирует пресс-служба департамента транспорта.

https://realty.ria.ru/20241225/ria-1991226541.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей собянин, московские центральные диаметры (мцд), новый год