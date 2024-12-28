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В Госдуме предупредили о мошенниках под видом Деда Мороза и Снегурочки - РИА Новости, 28.12.2024
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02:19 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/moshennichestvo-1991780260.html
В Госдуме предупредили о мошенниках под видом Деда Мороза и Снегурочки
В Госдуме предупредили о мошенниках под видом Деда Мороза и Снегурочки - РИА Новости, 28.12.2024
В Госдуме предупредили о мошенниках под видом Деда Мороза и Снегурочки
В период новогодних праздников под костюмами Деда Мороза и Снегурочки могут скрываться мошенники, для того чтобы обезопасить себя от злоумышленников необходимо... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T02:19:00+03:00
2024-12-28T02:19:00+03:00
общество
россия
снегурочка
дед мороз
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В период новогодних праздников под костюмами Деда Мороза и Снегурочки могут скрываться мошенники, для того чтобы обезопасить себя от злоумышленников необходимо помнить, что визит аниматоров всегда должен сопровождаться договором, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "В период новогодних праздников важно помнить, что за костюмами Деда Мороза и Снегурочки могут скрываться злоумышленники, цель которых — кража или мошенничество. Чтобы обезопасить себя и своих близких, стоит быть внимательным и знать основные признаки подозрительного поведения. Прежде всего стоит отметить, что официальный визит аниматоров всегда сопровождается договором. Если Дед Мороз и Снегурочка появляются на пороге без предварительной договорённости или начинают предлагать свои услуги "по акции" прямо на улице или в подъезде, это уже вызывает сомнения", - сказал Гаврилов. По его словам, особое внимание стоит обратить на поведение аниматоров. Депутат отметил, что есть случаи, когда они приходили в дом, развлекали детей, а затем один из них под предлогом "выйти на минуту" исчезал, после чего хозяева обнаруживали пропажу ценных вещей, такой сценарий подпадает под статью 158 УК РФ ("Кража"). "Не менее опасны ситуации, когда злоумышленники пытаются выяснить личную информацию. Они могут задавать вопросы вроде: "Кто ещё живёт в квартире?", "Когда возвращаются другие члены семьи?" или "Есть ли у вас сейф?". Запомните: такие расспросы ни в коем случае не должны оставаться без внимания. Это может быть подготовка к более серьёзным преступлениям - например к грабёжу (статья 161 УК РФ)", - добавил он. Гаврилов рассказал, что часто злоумышленники используют уловки, чтобы отвлечь внимание хозяев, например, Снегурочка может предложить родителям отдохнуть на кухне, пока Дед Мороз развлекает детей в гостиной. "Пока взрослые заняты беседой или подготовкой праздничного стола, Снегурочка может быстро пройтись по комнатам под предлогом "помыть руки" или "посмотреть ёлку". В это время она осматривает квартиру в поисках ценных вещей, таких как деньги, украшения или техника. Настоящие аниматоры никогда не позволяют себе подобного поведения и остаются в зоне видимости хозяев", - сообщил парламентарий. Он также подчеркнул, что еще один настораживающий момент — если аниматоры предлагают угостить вас напитками или сладостями. По словам Гаврилова, злоумышленники могут подмешать снотворные или другие вещества в напитки или еду. Депутат отметил, что это не только нарушение профессиональной этики, но и подпадает под статью 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью"). "Чтобы не стать жертвой таких действий, рекомендуется следующее. Всегда пользоваться услугами проверенных агентств, которые предоставляют договор, квитанции об оплате и другие документы. Убедиться в подлинности предоставленной информации. Официальные аниматоры не стесняются показать свои удостоверения, лицензии или документы фирмы. Никогда не пускать в дом незнакомых людей без предварительного согласования. Если возникли сомнения, всегда можно попросить их подождать за дверью и позвонить в агентство для уточнения деталей", - сообщил Гаврилов. Он напомнил, что в соответствии с законом "О защите прав потребителей", потребитель имеет право отказаться от услуг, которые предоставляются с нарушением договорённостей. По его словам, если действия аниматоров показались подозрительными, следует не стесняться обращаться в правоохранительные органы. "В случае подозрительного поведения аниматоров рекомендуется сохранять спокойствие и не вступать в конфликт. Постарайтесь записать их внешние приметы, номер телефона или данные автомобиля, если это возможно. По любым подозрениям звоните в полицию по телефону 102 или на горячую линию МВД", - рассказал парламентарий.
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общество, россия, снегурочка, дед мороз, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Снегурочка, Дед Мороз, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме предупредили о мошенниках под видом Деда Мороза и Снегурочки

Депутат Гаврилов заявил, что под костюмом Деда Мороза может скрываться мошенник

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В период новогодних праздников под костюмами Деда Мороза и Снегурочки могут скрываться мошенники, для того чтобы обезопасить себя от злоумышленников необходимо помнить, что визит аниматоров всегда должен сопровождаться договором, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
"В период новогодних праздников важно помнить, что за костюмами Деда Мороза и Снегурочки могут скрываться злоумышленники, цель которых — кража или мошенничество. Чтобы обезопасить себя и своих близких, стоит быть внимательным и знать основные признаки подозрительного поведения. Прежде всего стоит отметить, что официальный визит аниматоров всегда сопровождается договором. Если Дед Мороз и Снегурочка появляются на пороге без предварительной договорённости или начинают предлагать свои услуги "по акции" прямо на улице или в подъезде, это уже вызывает сомнения", - сказал Гаврилов.
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По его словам, особое внимание стоит обратить на поведение аниматоров. Депутат отметил, что есть случаи, когда они приходили в дом, развлекали детей, а затем один из них под предлогом "выйти на минуту" исчезал, после чего хозяева обнаруживали пропажу ценных вещей, такой сценарий подпадает под статью 158 УК РФ ("Кража").
"Не менее опасны ситуации, когда злоумышленники пытаются выяснить личную информацию. Они могут задавать вопросы вроде: "Кто ещё живёт в квартире?", "Когда возвращаются другие члены семьи?" или "Есть ли у вас сейф?". Запомните: такие расспросы ни в коем случае не должны оставаться без внимания. Это может быть подготовка к более серьёзным преступлениям - например к грабёжу (статья 161 УК РФ)", - добавил он.
Гаврилов рассказал, что часто злоумышленники используют уловки, чтобы отвлечь внимание хозяев, например, Снегурочка может предложить родителям отдохнуть на кухне, пока Дед Мороз развлекает детей в гостиной.
"Пока взрослые заняты беседой или подготовкой праздничного стола, Снегурочка может быстро пройтись по комнатам под предлогом "помыть руки" или "посмотреть ёлку". В это время она осматривает квартиру в поисках ценных вещей, таких как деньги, украшения или техника. Настоящие аниматоры никогда не позволяют себе подобного поведения и остаются в зоне видимости хозяев", - сообщил парламентарий.
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Он также подчеркнул, что еще один настораживающий момент — если аниматоры предлагают угостить вас напитками или сладостями. По словам Гаврилова, злоумышленники могут подмешать снотворные или другие вещества в напитки или еду. Депутат отметил, что это не только нарушение профессиональной этики, но и подпадает под статью 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью").
"Чтобы не стать жертвой таких действий, рекомендуется следующее. Всегда пользоваться услугами проверенных агентств, которые предоставляют договор, квитанции об оплате и другие документы. Убедиться в подлинности предоставленной информации. Официальные аниматоры не стесняются показать свои удостоверения, лицензии или документы фирмы. Никогда не пускать в дом незнакомых людей без предварительного согласования. Если возникли сомнения, всегда можно попросить их подождать за дверью и позвонить в агентство для уточнения деталей", - сообщил Гаврилов.
Он напомнил, что в соответствии с законом "О защите прав потребителей", потребитель имеет право отказаться от услуг, которые предоставляются с нарушением договорённостей. По его словам, если действия аниматоров показались подозрительными, следует не стесняться обращаться в правоохранительные органы.
"В случае подозрительного поведения аниматоров рекомендуется сохранять спокойствие и не вступать в конфликт. Постарайтесь записать их внешние приметы, номер телефона или данные автомобиля, если это возможно. По любым подозрениям звоните в полицию по телефону 102 или на горячую линию МВД", - рассказал парламентарий.
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