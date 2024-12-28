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Дед Мороз рассказал, о чем его часто просят взрослые - РИА Новости, 28.12.2024
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03:44 28.12.2024 (обновлено: 07:30 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/moroz-1991783288.html
Дед Мороз рассказал, о чем его часто просят взрослые
Дед Мороз рассказал, о чем его часто просят взрослые - РИА Новости, 28.12.2024
Дед Мороз рассказал, о чем его часто просят взрослые
Московский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что взрослые часто просят у него закрыть ипотеку. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:44:00+03:00
2024-12-28T07:30:00+03:00
общество
дальний восток
дед мороз
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что взрослые часто просят у него закрыть ипотеку."В последнее время, что мне очень приятно, желают, во-первых, мира на всей земле. Во-вторых, желают здоровья близким. Взрослые хотят, чтобы ипотеку закрыл дедушка. Как будто у меня бездонный карман. Но я помогаю в силу возможности, обращаюсь к тому, кто может это сделать или кто решает эти вопросы. Но не все вопросы же дедушка решает, правильно? Не могу же всем пенсионерам из Дальнего Востока купить квартиру в Москве", — рассказал главный столичный волшебник. Он отметил, что не припоминает, чтобы дети просили у него деньги вместо подарков, а взрослые иногда просят, но не так, чтобы большие суммы.
https://ria.ru/20241227/moroz-1991717957.html
дальний восток
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общество, дальний восток, дед мороз
Общество, Дальний Восток, Дед Мороз
Дед Мороз рассказал, о чем его часто просят взрослые

Дед Мороз рассказал, что взрослые часто просят у него закрыть ипотеку

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВсероссийский Дед Мороз
Всероссийский Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что взрослые часто просят у него закрыть ипотеку.
"В последнее время, что мне очень приятно, желают, во-первых, мира на всей земле. Во-вторых, желают здоровья близким. Взрослые хотят, чтобы ипотеку закрыл дедушка. Как будто у меня бездонный карман. Но я помогаю в силу возможности, обращаюсь к тому, кто может это сделать или кто решает эти вопросы. Но не все вопросы же дедушка решает, правильно? Не могу же всем пенсионерам из Дальнего Востока купить квартиру в Москве", — рассказал главный столичный волшебник.
Он отметил, что не припоминает, чтобы дети просили у него деньги вместо подарков, а взрослые иногда просят, но не так, чтобы большие суммы.
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