https://ria.ru/20241228/moroz-1991783288.html

Дед Мороз рассказал, о чем его часто просят взрослые

Дед Мороз рассказал, о чем его часто просят взрослые - РИА Новости, 28.12.2024

Дед Мороз рассказал, о чем его часто просят взрослые

Московский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что взрослые часто просят у него закрыть ипотеку. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T03:44:00+03:00

2024-12-28T03:44:00+03:00

2024-12-28T07:30:00+03:00

общество

дальний восток

дед мороз

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что взрослые часто просят у него закрыть ипотеку."В последнее время, что мне очень приятно, желают, во-первых, мира на всей земле. Во-вторых, желают здоровья близким. Взрослые хотят, чтобы ипотеку закрыл дедушка. Как будто у меня бездонный карман. Но я помогаю в силу возможности, обращаюсь к тому, кто может это сделать или кто решает эти вопросы. Но не все вопросы же дедушка решает, правильно? Не могу же всем пенсионерам из Дальнего Востока купить квартиру в Москве", — рассказал главный столичный волшебник. Он отметил, что не припоминает, чтобы дети просили у него деньги вместо подарков, а взрослые иногда просят, но не так, чтобы большие суммы.

https://ria.ru/20241227/moroz-1991717957.html

дальний восток

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дальний восток, дед мороз