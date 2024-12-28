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В Молдавии назвали рост цен на отопление циничным издевательством властей - РИА Новости, 28.12.2024
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22:24 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/moldaviya-1991934937.html
В Молдавии назвали рост цен на отопление циничным издевательством властей
В Молдавии назвали рост цен на отопление циничным издевательством властей - РИА Новости, 28.12.2024
В Молдавии назвали рост цен на отопление циничным издевательством властей
Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Ирина Лозован заявила, что предполагаемое повышение тарифов на теплоэнергию является циничным... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T22:24:00+03:00
2024-12-28T22:24:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
комрат
майя санду
дорин речан
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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Ирина Лозован заявила, что предполагаемое повышение тарифов на теплоэнергию является циничным издевательством властей и их сознательным ударом по гражданам страны, которые и без того еле сводят концы с концами. Пресс-служба Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) в четверг сообщила, что поставщики теплоэнергии в Кишиневе, Бельцах и Комрате требуют повышения тарифа на теплоэнергию в среднем на 38%. На фоне этих заявлений компания Apa-Canal Chisinau, отвечающая за поставку горячей воды жителям столицы Молдавии, просит увеличить тариф на 35% до 164,5 долларов за 1 гигакалорию. "Режим Майи Санду (президент Молдавии - ред.) продолжает цинично издеваться над гражданами нашей страны. Повышение тарифов на теплоэнергию - это не просто экономическая ошибка, это сознательный удар по народу, который и без того еле сводит концы с концами. В разгар зимы тысячи семей, стариков и молодых родителей вынуждены выбирать между теплом в своих домах и едой на столе", - написала Лозован в своем Telegram-канале. Она считает особенно возмутительным то, что ни Майя Санду, ни ее правительство даже не заявили о возможном повышении тарифов до президентских выборов, которые прошли в двух турах в конце октября-начале ноября. "Более того, премьер-министр Дорин Речан открыто обещал, что никакого роста цен не будет. Но стоило выборам закончиться - и началась настоящая атака на кошельки простых людей… И мало того, что тарифы растут - теперь граждан унижают циничными процедурами ради получения компенсаций. Людей заставляют собирать бесконечные справки, стоять в очередях и доказывать, что в их домах действительно холодно", - подчеркнула депутат. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии в других источниках неизбежно приведет к росту тарифов.
https://ria.ru/20241228/sandu-1991881712.html
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в мире, молдавия, кишинев, комрат, майя санду, дорин речан
В мире, Молдавия, Кишинев, Комрат, Майя Санду, Дорин Речан
В Молдавии назвали рост цен на отопление циничным издевательством властей

Лозован назвала рост цен на отопление в Молдавии циничным издевательством

© iStock.com / djedzuraРегуляция тепла в батарее
Регуляция тепла в батарее - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© iStock.com / djedzura
Регуляция тепла в батарее . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Ирина Лозован заявила, что предполагаемое повышение тарифов на теплоэнергию является циничным издевательством властей и их сознательным ударом по гражданам страны, которые и без того еле сводят концы с концами.
Пресс-служба Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) в четверг сообщила, что поставщики теплоэнергии в Кишиневе, Бельцах и Комрате требуют повышения тарифа на теплоэнергию в среднем на 38%. На фоне этих заявлений компания Apa-Canal Chisinau, отвечающая за поставку горячей воды жителям столицы Молдавии, просит увеличить тариф на 35% до 164,5 долларов за 1 гигакалорию.
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"Режим Майи Санду (президент Молдавии - ред.) продолжает цинично издеваться над гражданами нашей страны. Повышение тарифов на теплоэнергию - это не просто экономическая ошибка, это сознательный удар по народу, который и без того еле сводит концы с концами. В разгар зимы тысячи семей, стариков и молодых родителей вынуждены выбирать между теплом в своих домах и едой на столе", - написала Лозован в своем Telegram-канале.
Она считает особенно возмутительным то, что ни Майя Санду, ни ее правительство даже не заявили о возможном повышении тарифов до президентских выборов, которые прошли в двух турах в конце октября-начале ноября. "Более того, премьер-министр Дорин Речан открыто обещал, что никакого роста цен не будет. Но стоило выборам закончиться - и началась настоящая атака на кошельки простых людей… И мало того, что тарифы растут - теперь граждан унижают циничными процедурами ради получения компенсаций. Людей заставляют собирать бесконечные справки, стоять в очередях и доказывать, что в их домах действительно холодно", - подчеркнула депутат.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии в других источниках неизбежно приведет к росту тарифов.
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В миреМолдавияКишиневКомратМайя СандуДорин Речан
 
 
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