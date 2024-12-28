В Молдавии назвали рост цен на отопление циничным издевательством властей
Лозован назвала рост цен на отопление в Молдавии циничным издевательством
© iStock.com / djedzuraРегуляция тепла в батарее
© iStock.com / djedzura
Регуляция тепла в батарее . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Ирина Лозован заявила, что предполагаемое повышение тарифов на теплоэнергию является циничным издевательством властей и их сознательным ударом по гражданам страны, которые и без того еле сводят концы с концами.
Пресс-служба Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) в четверг сообщила, что поставщики теплоэнергии в Кишиневе, Бельцах и Комрате требуют повышения тарифа на теплоэнергию в среднем на 38%. На фоне этих заявлений компания Apa-Canal Chisinau, отвечающая за поставку горячей воды жителям столицы Молдавии, просит увеличить тариф на 35% до 164,5 долларов за 1 гигакалорию.
"Режим Майи Санду (президент Молдавии - ред.) продолжает цинично издеваться над гражданами нашей страны. Повышение тарифов на теплоэнергию - это не просто экономическая ошибка, это сознательный удар по народу, который и без того еле сводит концы с концами. В разгар зимы тысячи семей, стариков и молодых родителей вынуждены выбирать между теплом в своих домах и едой на столе", - написала Лозован в своем Telegram-канале.
Она считает особенно возмутительным то, что ни Майя Санду, ни ее правительство даже не заявили о возможном повышении тарифов до президентских выборов, которые прошли в двух турах в конце октября-начале ноября. "Более того, премьер-министр Дорин Речан открыто обещал, что никакого роста цен не будет. Но стоило выборам закончиться - и началась настоящая атака на кошельки простых людей… И мало того, что тарифы растут - теперь граждан унижают циничными процедурами ради получения компенсаций. Людей заставляют собирать бесконечные справки, стоять в очередях и доказывать, что в их домах действительно холодно", - подчеркнула депутат.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии в других источниках неизбежно приведет к росту тарифов.
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