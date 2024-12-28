В Молдавии назвали рост тарифов на отопление ударом на поражение
Лидер "Шанса" Лунгу раскритиковал власти Молдавии за рост тарифов на отопление
Председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексей Лунгу назвал планируемый рост тарифов на отопление проявлением социальной безответственности со стороны властей республики.
Пресс-служба Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) в четверг сообщила, что поставщики теплоэнергии в Кишиневе, Бельцах и Комрате требуют повышения тарифа на теплоэнергию в среднем на 38%. На фоне этих заявлений компания Apa-Canal Chisinau, отвечающая за поставку горячей воды жителям столицы Молдавии, просит увеличить тариф на 35% до 164,5 долларов за 1 гигакалорию.
"Тепловой удар по худому кошельку молдаван подготовила власть к Новому году. Других подарков мы, конечно, и не ждали. Это не просто повышение тарифа, а удар на поражение. Такие сюрпризы в очередной раз говорят об отсутствии социальной ответственности и заботы со стороны власти", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, в отличие от властей лидер блока "Победа" Илан Шор, в который входит и партия "Шанс", откликнулся на просьбу людей — помочь им пережить холода. "Пенсионеры и другие уязвимые категории граждан из Гагаузии, Оргеева и Тараклии получают всю зиму компенсацию за газ в размере 1000 леев (около 55 долларов – ред.). Не пустыми словами меряют помощь, а делами", - подчеркнул Лунгу.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории Приднестровья.
Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию.
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