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Запад готовит Молдавию к войне против России, заявили в Приднестровье - РИА Новости, 28.12.2024
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10:08 28.12.2024 (обновлено: 12:36 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/moldaviya-1991801789.html
Запад готовит Молдавию к войне против России, заявили в Приднестровье
Запад готовит Молдавию к войне против России, заявили в Приднестровье - РИА Новости, 28.12.2024
Запад готовит Молдавию к войне против России, заявили в Приднестровье
Запад готовит Молдавию к войне против России и Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T10:08:00+03:00
2024-12-28T12:36:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Запад готовит Молдавию к войне против России и Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики политолог Андрей Сафонов. "Депутаты страны — формального члена СНГ продекларировали "сознательную агрессивную политику Российской Федерации". Угроза обозначена конкретно: это российские войска, якобы "незаконно дислоцированные на территории Республики Молдова", а также "вооруженные формирования" ПМР", — сказал он. Депутат обратил внимание на то, что молдавские власти видят главного союзника в НАТО, которая с 1990-х годов совершила несколько актов агрессии против суверенных стран. По его словам, как особого партнера в военном плане Кишинев выделяет Румынию. А президент Майя Санду заявляла в СМИ, что проголосовала бы на референдуме за присоединение Молдавии к Румынии, напомнил Сафонов. "Оговорка в стратегии, что "приднестровскую проблему" действующая власть намерена решать только мирным путем, выглядит на этом фоне неубедительно, так как в 2022-2024 годах Молдова накачивается западным оружием, проходят постоянные военные учения с военными США, Румынии, других стран НАТО, включая высадки воздушных десантов и захват городов", — отметил депутат. По его мнению, сейчас у Запада возникли трудности с захватом власти в Грузии и организацией ее нападения на союзников России — Абхазию и Южную Осетию. "Можно предположить, что в случае успеха действующей власти Молдовы на парламентских выборах в 2025 году Запад может усилить давление на Кишинев с целью организации нападения на Приднестровье и российские войска, дислоцированные в ПМР", — заключил Сафонов. На этой неделе парламент Молдавии одобрил стратегию национальной обороны на 2024-2034 годы. В ней говорится, что Молдавия стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, а тесное сотрудничество НАТО называется гарантией безопасности. При этом подчеркивается, что российский контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности.По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года активно сотрудничает с НАТО. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду, со своей стороны, заявляла, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной центральным властям территорией.
https://ria.ru/20241210/sandu-1988465069.html
https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, румыния, россия, майя санду, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Майя Санду, НАТО, Евросоюз
Запад готовит Молдавию к войне против России, заявили в Приднестровье

Депутат Сафонов: Запад готовит Молдавию к войне против России и Приднестровья

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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ТИРАСПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Запад готовит Молдавию к войне против России и Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики политолог Андрей Сафонов.
"Депутаты страны — формального члена СНГ продекларировали "сознательную агрессивную политику Российской Федерации". Угроза обозначена конкретно: это российские войска, якобы "незаконно дислоцированные на территории Республики Молдова", а также "вооруженные формирования" ПМР", — сказал он.
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Депутат обратил внимание на то, что молдавские власти видят главного союзника в НАТО, которая с 1990-х годов совершила несколько актов агрессии против суверенных стран. По его словам, как особого партнера в военном плане Кишинев выделяет Румынию. А президент Майя Санду заявляла в СМИ, что проголосовала бы на референдуме за присоединение Молдавии к Румынии, напомнил Сафонов.
"Оговорка в стратегии, что "приднестровскую проблему" действующая власть намерена решать только мирным путем, выглядит на этом фоне неубедительно, так как в 2022-2024 годах Молдова накачивается западным оружием, проходят постоянные военные учения с военными США, Румынии, других стран НАТО, включая высадки воздушных десантов и захват городов", — отметил депутат.
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По его мнению, сейчас у Запада возникли трудности с захватом власти в Грузии и организацией ее нападения на союзников России — Абхазию и Южную Осетию.
"Можно предположить, что в случае успеха действующей власти Молдовы на парламентских выборах в 2025 году Запад может усилить давление на Кишинев с целью организации нападения на Приднестровье и российские войска, дислоцированные в ПМР", — заключил Сафонов.
На этой неделе парламент Молдавии одобрил стратегию национальной обороны на 2024-2034 годы. В ней говорится, что Молдавия стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, а тесное сотрудничество НАТО называется гарантией безопасности. При этом подчеркивается, что российский контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности.
По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года активно сотрудничает с НАТО. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду, со своей стороны, заявляла, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной центральным властям территорией.
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