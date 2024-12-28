Запад готовит Молдавию к войне против России, заявили в Приднестровье
Депутат Сафонов: Запад готовит Молдавию к войне против России и Приднестровья
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Запад готовит Молдавию к войне против России и Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики политолог Андрей Сафонов.
"Депутаты страны — формального члена СНГ продекларировали "сознательную агрессивную политику Российской Федерации". Угроза обозначена конкретно: это российские войска, якобы "незаконно дислоцированные на территории Республики Молдова", а также "вооруженные формирования" ПМР", — сказал он.
"Срочно в Москву". Додон обратился к Санду с неожиданным требованием
10 декабря, 17:24
Депутат обратил внимание на то, что молдавские власти видят главного союзника в НАТО, которая с 1990-х годов совершила несколько актов агрессии против суверенных стран. По его словам, как особого партнера в военном плане Кишинев выделяет Румынию. А президент Майя Санду заявляла в СМИ, что проголосовала бы на референдуме за присоединение Молдавии к Румынии, напомнил Сафонов.
"Оговорка в стратегии, что "приднестровскую проблему" действующая власть намерена решать только мирным путем, выглядит на этом фоне неубедительно, так как в 2022-2024 годах Молдова накачивается западным оружием, проходят постоянные военные учения с военными США, Румынии, других стран НАТО, включая высадки воздушных десантов и захват городов", — отметил депутат.
Запад поделился источником вечной власти
5 ноября, 08:00
По его мнению, сейчас у Запада возникли трудности с захватом власти в Грузии и организацией ее нападения на союзников России — Абхазию и Южную Осетию.
"Можно предположить, что в случае успеха действующей власти Молдовы на парламентских выборах в 2025 году Запад может усилить давление на Кишинев с целью организации нападения на Приднестровье и российские войска, дислоцированные в ПМР", — заключил Сафонов.
На этой неделе парламент Молдавии одобрил стратегию национальной обороны на 2024-2034 годы. В ней говорится, что Молдавия стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, а тесное сотрудничество НАТО называется гарантией безопасности. При этом подчеркивается, что российский контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности.
По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года активно сотрудничает с НАТО. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду, со своей стороны, заявляла, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной центральным властям территорией.
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00