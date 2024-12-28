https://ria.ru/20241228/mks-1991824212.html

"Роскосмос" рассказал, как изменятся экспедиции на МКС

"Роскосмос" рассказал, как изменятся экспедиции на МКС - РИА Новости, 28.12.2024

"Роскосмос" рассказал, как изменятся экспедиции на МКС

Экспедиции российских пилотируемых кораблей на Международную космическую станцию в ближайшее время увеличат с полугода до 7-9 месяцев, чтобы сэкономить корабли, РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:09:00+03:00

2024-12-28T12:09:00+03:00

2024-12-28T12:09:00+03:00

космос - риа наука

россия

олег кононенко

николай чуб

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Экспедиции российских пилотируемых кораблей на Международную космическую станцию в ближайшее время увеличат с полугода до 7-9 месяцев, чтобы сэкономить корабли, сообщил "Роскосмос". "Начиная с 2025 года длительности полётов кораблей "Союз МС" планируется увеличить с шести до семи-девяти месяцев, что позволит сэкономить по одному кораблю каждые два года", - говорится в сообщении госкорпорации по итогам 2024 года. В 2024 году к МКС были запущены пилотируемые корабли "Союз МС-25" и "Союз МС-26", грузовые "Прогресс МС" под номерами 26, 27, 28 и 29. Российские космонавты выполнили обширную программу научно-прикладных исследований и экспериментов, два выхода в открытый космос, в ходе которых установили аппаратуру для экспериментов "Кварц-М", "Перспектива-КМ" и "Монитор всего неба". Благодаря соглашению с Россией в марте-апреле на МКС совершила полет первая белорусская космонавтка Марина Василевская. Рекордным стал полёт россиян Олега Кононенко и Николая Чуба, завершившийся 23 сентября. Его длительность составила 373 суток 20 часов 14 минут 28 секунд. По итогам этой экспедиции Кононенко стал первым человеком, который провёл по сумме всех полётов больше тысячи суток в космосе. Его рекордный общий налёт составил 1110 суток 14 часов 58 минут 43 секунды.

https://ria.ru/20241225/itogi-1991219965.html

https://ria.ru/20241221/kosmos-1990373594.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, олег кононенко, николай чуб, роскосмос