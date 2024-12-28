https://ria.ru/20241228/mir-1991832920.html
Песков предположил, каким будет наступающий год
Песков предположил, каким будет наступающий год - РИА Новости, 28.12.2024
Песков предположил, каким будет наступающий год
Развитие событий в мире особого спокойствия в следующем году не обещает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:45:00+03:00
2024-12-28T12:45:00+03:00
2024-12-28T12:51:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Развитие событий в мире особого спокойствия в следующем году не обещает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Естественно пожелать, чтобы он был лучше года уходящего, спокойнее. Хотя, конечно, развитие событий в мире особого спокойствия не обещает", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241228/2024-1991742880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, новый год, новый год 2025, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Новый год, Новый год 2025, В мире
Песков предположил, каким будет наступающий год
Песков: развитие событий в мире сейчас особого спокойствия не обещает