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Песков предположил, каким будет наступающий год - РИА Новости, 28.12.2024
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12:45 28.12.2024 (обновлено: 12:51 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/mir-1991832920.html
Песков предположил, каким будет наступающий год
Песков предположил, каким будет наступающий год - РИА Новости, 28.12.2024
Песков предположил, каким будет наступающий год
Развитие событий в мире особого спокойствия в следующем году не обещает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:45:00+03:00
2024-12-28T12:51:00+03:00
россия
дмитрий песков
новый год
новый год 2025
в мире
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Развитие событий в мире особого спокойствия в следующем году не обещает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Естественно пожелать, чтобы он был лучше года уходящего, спокойнее. Хотя, конечно, развитие событий в мире особого спокойствия не обещает", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, новый год, новый год 2025, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Новый год, Новый год 2025, В мире
Песков предположил, каким будет наступающий год

Песков: развитие событий в мире сейчас особого спокойствия не обещает

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Развитие событий в мире особого спокойствия в следующем году не обещает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Естественно пожелать, чтобы он был лучше года уходящего, спокойнее. Хотя, конечно, развитие событий в мире особого спокойствия не обещает", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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