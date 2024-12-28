https://ria.ru/20241228/mir-1991832920.html

Песков предположил, каким будет наступающий год

Песков предположил, каким будет наступающий год - РИА Новости, 28.12.2024

Песков предположил, каким будет наступающий год

Развитие событий в мире особого спокойствия в следующем году не обещает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:45:00+03:00

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россия

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в мире

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Развитие событий в мире особого спокойствия в следующем году не обещает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Естественно пожелать, чтобы он был лучше года уходящего, спокойнее. Хотя, конечно, развитие событий в мире особого спокойствия не обещает", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241228/2024-1991742880.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, новый год, новый год 2025, в мире