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Минтруд предложил расширить список организаций для альтернативной службы - РИА Новости, 28.12.2024
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18:05 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/mintrud-1991907434.html
Минтруд предложил расширить список организаций для альтернативной службы
Минтруд предложил расширить список организаций для альтернативной службы - РИА Новости, 28.12.2024
Минтруд предложил расширить список организаций для альтернативной службы
Министерство труда и социальной защиты РФ предложило расширить список организаций для прохождения альтернативной службы в следующем году с 238 до 255... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T18:05:00+03:00
2024-12-28T18:05:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило расширить список организаций для прохождения альтернативной службы в следующем году с 238 до 255 специальностей, сообщила пресс-служба министерства. "Если в 2024 году нормативный документ содержит список из 238 профессии и 1439 организаций, где могут работать альтернативнослужащие, то в 2025 году его предлагается расширить до 255 специальностей и 1524 предприятий. По итогам общественного обсуждения перечень может быть доработан", - говорится в сообщении. Пресс-служба отметила, что среди таких профессий метеорологи, лесничие, врачи приемного отделения, библиотекари, гидрологи, учителя-логопеды и дефектологи, метеорологи, медбратья и другие. "Сведения о численности гражданах, в отношении которых было принято решение о замене военной по призыву службы альтернативной гражданской службой, предоставляется министерством обороны РФ. На основании этого Роструд формирует план направления граждан для прохождения альтернативной гражданской службы и проводит подбор рабочих мест. По прибытии гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы работодатель заключает с ним трудовой договор", - пояснили в министерстве труда и соцзащиты РФ.
https://ria.ru/20241227/rpts-1991764861.html
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общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Общество, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Минтруд предложил расширить список организаций для альтернативной службы

Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы до 255

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило расширить список организаций для прохождения альтернативной службы в следующем году с 238 до 255 специальностей, сообщила пресс-служба министерства.
"Если в 2024 году нормативный документ содержит список из 238 профессии и 1439 организаций, где могут работать альтернативнослужащие, то в 2025 году его предлагается расширить до 255 специальностей и 1524 предприятий. По итогам общественного обсуждения перечень может быть доработан", - говорится в сообщении.
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Пресс-служба отметила, что среди таких профессий метеорологи, лесничие, врачи приемного отделения, библиотекари, гидрологи, учителя-логопеды и дефектологи, метеорологи, медбратья и другие.
"Сведения о численности гражданах, в отношении которых было принято решение о замене военной по призыву службы альтернативной гражданской службой, предоставляется министерством обороны РФ. На основании этого Роструд формирует план направления граждан для прохождения альтернативной гражданской службы и проводит подбор рабочих мест. По прибытии гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы работодатель заключает с ним трудовой договор", - пояснили в министерстве труда и соцзащиты РФ.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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