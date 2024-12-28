https://ria.ru/20241228/mintrud-1991907434.html

Минтруд предложил расширить список организаций для альтернативной службы

Минтруд предложил расширить список организаций для альтернативной службы - РИА Новости, 28.12.2024

Минтруд предложил расширить список организаций для альтернативной службы

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило расширить список организаций для прохождения альтернативной службы в следующем году с 238 до 255... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T18:05:00+03:00

2024-12-28T18:05:00+03:00

2024-12-28T18:05:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило расширить список организаций для прохождения альтернативной службы в следующем году с 238 до 255 специальностей, сообщила пресс-служба министерства. "Если в 2024 году нормативный документ содержит список из 238 профессии и 1439 организаций, где могут работать альтернативнослужащие, то в 2025 году его предлагается расширить до 255 специальностей и 1524 предприятий. По итогам общественного обсуждения перечень может быть доработан", - говорится в сообщении. Пресс-служба отметила, что среди таких профессий метеорологи, лесничие, врачи приемного отделения, библиотекари, гидрологи, учителя-логопеды и дефектологи, метеорологи, медбратья и другие. "Сведения о численности гражданах, в отношении которых было принято решение о замене военной по призыву службы альтернативной гражданской службой, предоставляется министерством обороны РФ. На основании этого Роструд формирует план направления граждан для прохождения альтернативной гражданской службы и проводит подбор рабочих мест. По прибытии гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы работодатель заключает с ним трудовой договор", - пояснили в министерстве труда и соцзащиты РФ.

https://ria.ru/20241227/rpts-1991764861.html

https://ria.ru/20241217/profproekty-1989784958.html

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общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)