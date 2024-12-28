США могут использовать военные базы для содержания мигрантов, пишут СМИ
WSJ: Трамп может использовать военные базы для содержания и депортации мигрантов
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность использования американских военных баз для содержания и депортации нелегальных мигрантов, а также применения для высылки военных самолетов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на будущего куратора по вопросам безопасности границ в администрации республиканца Томаса Хомана.
Ранее Хоман заявил, что администрация Трампа будет высылать из страны семьи незаконных мигрантов, включая родителей, чьи дети были рождены на американской территории.
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"Команда Дональда Трампа рассматривает возможность использования военных баз для содержания (нелегальных - ред.) мигрантов и военных самолетов для ускорения депортаций", - говорится в сообщении газеты.
По словам Хомана, приводимым изданием, сейчас соратники Трампа ожидают от конгресса США предложения по объемам финансирования инициативы. Хоман добавил, что воспринимает вооруженные силы как "множитель сил", необходимых для осуществления массовой депортации нелегалов из США. Военные, в том числе, могут быть задействованы в помощи с логистикой, административными задачами, анализом разведданных и созданием инфраструктуры.
При этом издание подчеркивает, что подобная практика использовалась властями США и раньше - в частности, экс-президент Барак Обама и действующий глава государства Джо Байден использовали военные базы для временного содержания на них нелегально проникших в страну несовершеннолетних, прежде чем вернуть их семьям. На военных базах США также размещали беженцев после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.
Дональд Трамп ранее заявил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов. Он пообещал, что "каждый член иностранной банды и незаконный чужак на американской земле будут расформированы, депортированы и уничтожены".
В декабре телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что команда Трампа также изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них - отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам.
Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику Соединённых Штатов и осуждал Байдена за бездействие. Тем не менее, будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США.