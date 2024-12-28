Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылись три новые станции метро - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/metro-1991826509.html
В Москве открылись три новые станции метро
В Москве открылись три новые станции метро - РИА Новости, 28.12.2024
В Москве открылись три новые станции метро
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл полноценное движение по новой Троицкой линии московского метрополитена. Начиная с сегодняшнего дня в ее составе будет работать... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:17:00+03:00
2024-12-28T12:17:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
москва
троицк
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991826081_0:367:2901:1999_1920x0_80_0_0_c685c2fb1e7599ef7ca34252e67f5585.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл полноценное движение по новой Троицкой линии московского метрополитена. Начиная с сегодняшнего дня в ее составе будет работать семь станций, 15,5 км путей, есть две пересадки - на Большую кольцевую и Сокольническую ветки метро. 28 декабря движение было запущено по станциям "Новомосковская", "Коммунарка" и "Корниловская". Длина участка составляет 6,7 километра. "В московском метростроении двумя этапами сегодня и в сентябре мы построили первую очередь новой линии метро - Троицкой, от БКЛ до "Коммунарки" и "Новомосковской". Семь станций, которые улучшат транспортную доступность почти 900 тысяч москвичей. Дальше линия пойдет до МЦК, до ЗИЛа и на юг до Троицка. Работа предстоит большая, ответственная и очень важная. Хотел бы поблагодарить транспортников, строителей за проделанную работу", - сказал Собянин. Мэр подчеркнул, что дальнейшая работа по строительству Троицкой ветки продолжится и в новогодние праздники. "Строительство метро не останавливается ни на минуту. Метро будет работать и в новогоднюю ночь", - заключил Собянин. Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы, работы по запуску Троицкой ветки в 2024 году велись в два этапа. В сентябре были открыты участки первой очереди - от "Новаторской" до "Тютчевской". Общая протяженность семи станций составляет 15,5 километра. В пресс-службе добавили, что первые участки Троицкой линии улучшат транспортное обслуживание для 175 тысяч жителей района Коммунарка.
https://realty.ria.ru/20241225/ria-1991226541.html
https://ria.ru/20241225/poezda-1991319098.html
москва
троицк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991826081_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d5efe44af787753ad6e3265665d5fa37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, троицк, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Троицк, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве открылись три новые станции метро

Собянин открыл полноценное движение по новой Троицкой линии московского метро

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия новых станций Троицкой линии московского метро
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия новых станций Троицкой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия новых станций Троицкой линии московского метро
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл полноценное движение по новой Троицкой линии московского метрополитена. Начиная с сегодняшнего дня в ее составе будет работать семь станций, 15,5 км путей, есть две пересадки - на Большую кольцевую и Сокольническую ветки метро.
28 декабря движение было запущено по станциям "Новомосковская", "Коммунарка" и "Корниловская". Длина участка составляет 6,7 километра.
Рабочие на строительстве станции метро - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В Москве к 2030 году планируется открыть свыше 40 новых станций метро и МЦД
25 декабря, 13:31
"В московском метростроении двумя этапами сегодня и в сентябре мы построили первую очередь новой линии метро - Троицкой, от БКЛ до "Коммунарки" и "Новомосковской". Семь станций, которые улучшат транспортную доступность почти 900 тысяч москвичей. Дальше линия пойдет до МЦК, до ЗИЛа и на юг до Троицка. Работа предстоит большая, ответственная и очень важная. Хотел бы поблагодарить транспортников, строителей за проделанную работу", - сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что дальнейшая работа по строительству Троицкой ветки продолжится и в новогодние праздники. "Строительство метро не останавливается ни на минуту. Метро будет работать и в новогоднюю ночь", - заключил Собянин.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы, работы по запуску Троицкой ветки в 2024 году велись в два этапа. В сентябре были открыты участки первой очереди - от "Новаторской" до "Тютчевской". Общая протяженность семи станций составляет 15,5 километра.
В пресс-службе добавили, что первые участки Троицкой линии улучшат транспортное обслуживание для 175 тысяч жителей района Коммунарка.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Замоскворецкую линию метро обеспечат новыми поездами, сообщил Собянин
25 декабря, 18:51
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваТроицкСергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала