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МЧС опровергло информацию о взрыве в Свердловской области
МЧС опровергло информацию о взрыве в Свердловской области - РИА Новости, 28.12.2024
МЧС опровергло информацию о взрыве в Свердловской области
Информация о взрыве, якобы прогремевшем в Свердловской области вечером в пятницу, не поступала, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:43:00+03:00
2024-12-28T08:43:00+03:00
2024-12-28T09:18:00+03:00
происшествия
свердловская область
арамиль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Информация о взрыве, якобы прогремевшем в Свердловской области вечером в пятницу, не поступала, сообщает региональное управление МЧС. Ранее агентство Ura.ru сообщило, что вблизи города Арамиль прозвучал громкий звук, похожий на взрыв, а в одном из домов "затряслись стекла". "Сообщений в экстренные службы о подобном инциденте за прошедшие сутки не поступало", — говорится в сообщении ведомства.Указывается, что пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации.
https://ria.ru/20241026/oproverzhenie-1980301927.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, арамиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Арамиль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС опровергло информацию о взрыве в Свердловской области
В МЧС заявили об отсутствии сообщений о взрыве в районе Свердловского Арамиля