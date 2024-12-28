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МЧС опровергло информацию о взрыве в Свердловской области - РИА Новости, 28.12.2024
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08:43 28.12.2024 (обновлено: 09:18 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/mchs-1991793034.html
МЧС опровергло информацию о взрыве в Свердловской области
МЧС опровергло информацию о взрыве в Свердловской области - РИА Новости, 28.12.2024
МЧС опровергло информацию о взрыве в Свердловской области
Информация о взрыве, якобы прогремевшем в Свердловской области вечером в пятницу, не поступала, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:43:00+03:00
2024-12-28T09:18:00+03:00
происшествия
свердловская область
арамиль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Информация о взрыве, якобы прогремевшем в Свердловской области вечером в пятницу, не поступала, сообщает региональное управление МЧС. Ранее агентство Ura.ru сообщило, что вблизи города Арамиль прозвучал громкий звук, похожий на взрыв, а в одном из домов "затряслись стекла". &quot;Сообщений в экстренные службы о подобном инциденте за прошедшие сутки не поступало&quot;, — говорится в сообщении ведомства.Указывается, что пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации.
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свердловская область
арамиль
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происшествия, свердловская область, арамиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Арамиль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС опровергло информацию о взрыве в Свердловской области

В МЧС заявили об отсутствии сообщений о взрыве в районе Свердловского Арамиля

© Фото : МЧС РФСпециалисты горячей линии МЧС России
Специалисты горячей линии МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : МЧС РФ
Специалисты горячей линии МЧС России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Информация о взрыве, якобы прогремевшем в Свердловской области вечером в пятницу, не поступала, сообщает региональное управление МЧС.
Ранее агентство Ura.ru сообщило, что вблизи города Арамиль прозвучал громкий звук, похожий на взрыв, а в одном из домов "затряслись стекла".
«

"Сообщений в экстренные службы о подобном инциденте за прошедшие сутки не поступало", — говорится в сообщении ведомства.

Указывается, что пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации.
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ПроисшествияСвердловская областьАрамильМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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