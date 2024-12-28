https://ria.ru/20241228/mchs-1991793034.html

МЧС опровергло информацию о взрыве в Свердловской области

МЧС опровергло информацию о взрыве в Свердловской области - РИА Новости, 28.12.2024

МЧС опровергло информацию о взрыве в Свердловской области

Информация о взрыве, якобы прогремевшем в Свердловской области вечером в пятницу, не поступала, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T08:43:00+03:00

2024-12-28T08:43:00+03:00

2024-12-28T09:18:00+03:00

происшествия

свердловская область

арамиль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Информация о взрыве, якобы прогремевшем в Свердловской области вечером в пятницу, не поступала, сообщает региональное управление МЧС. Ранее агентство Ura.ru сообщило, что вблизи города Арамиль прозвучал громкий звук, похожий на взрыв, а в одном из домов "затряслись стекла". "Сообщений в экстренные службы о подобном инциденте за прошедшие сутки не поступало", — говорится в сообщении ведомства.Указывается, что пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации.

https://ria.ru/20241026/oproverzhenie-1980301927.html

свердловская область

арамиль

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Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, арамиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)