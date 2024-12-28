https://ria.ru/20241228/mchs-1991782345.html

В МЧС назвали основные причины пожаров в новогодние праздники

В МЧС назвали основные причины пожаров в новогодние праздники - РИА Новости, 28.12.2024

В МЧС назвали основные причины пожаров в новогодние праздники

Частыми причинами пожаров в новогодние праздники являются неосторожное обращение с огнем, а также использование некачественных гирлянд и неисправных... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T03:24:00+03:00

2024-12-28T03:24:00+03:00

2024-12-28T03:24:00+03:00

москва

новый год

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

новый год 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913200262_0:506:2731:2042_1920x0_80_0_0_ba1aed470c5f506ab3ea85fc2e953ca2.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Недвижимость. Частыми причинами пожаров в новогодние праздники являются неосторожное обращение с огнем, а также использование некачественных гирлянд и неисправных обогревательных приборов, рассказал РИА Недвижимость командир отделения пожарно-спасательного отряда №215 Пожарно-спасательного центра Москвы Владислав Моренков. "Число возгораний в домах может возрастать именно в период праздников. В это время люди часто забывают про соблюдение техники безопасности, когда используют различные гирлянды и бенгальские огни", - пояснил он. Также, по его словам, люди часто забывают выключать обогреватели, а такая техника, если она несертифицирована или неисправна, может вызвать возгорание. Привести к пожару могут и некачественные гирлянды, особенно в соседстве с легко воспламеняющимися материалами, например шторами, предупредил пожарный.

https://ria.ru/20240531/pozharnye-1949488248.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, новый год, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новый год 2025