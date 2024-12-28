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В МЧС назвали основные причины пожаров в новогодние праздники - РИА Новости, 28.12.2024
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03:24 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/mchs-1991782345.html
В МЧС назвали основные причины пожаров в новогодние праздники
В МЧС назвали основные причины пожаров в новогодние праздники - РИА Новости, 28.12.2024
В МЧС назвали основные причины пожаров в новогодние праздники
Частыми причинами пожаров в новогодние праздники являются неосторожное обращение с огнем, а также использование некачественных гирлянд и неисправных... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:24:00+03:00
2024-12-28T03:24:00+03:00
москва
новый год
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Недвижимость. Частыми причинами пожаров в новогодние праздники являются неосторожное обращение с огнем, а также использование некачественных гирлянд и неисправных обогревательных приборов, рассказал РИА Недвижимость командир отделения пожарно-спасательного отряда №215 Пожарно-спасательного центра Москвы Владислав Моренков. "Число возгораний в домах может возрастать именно в период праздников. В это время люди часто забывают про соблюдение техники безопасности, когда используют различные гирлянды и бенгальские огни", - пояснил он. Также, по его словам, люди часто забывают выключать обогреватели, а такая техника, если она несертифицирована или неисправна, может вызвать возгорание. Привести к пожару могут и некачественные гирлянды, особенно в соседстве с легко воспламеняющимися материалами, например шторами, предупредил пожарный.
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москва, новый год, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новый год 2025
Москва, Новый год, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Новый год 2025
В МЧС назвали основные причины пожаров в новогодние праздники

Моренков назвал неисправные приборы основной причиной пожаров в праздники

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Недвижимость. Частыми причинами пожаров в новогодние праздники являются неосторожное обращение с огнем, а также использование некачественных гирлянд и неисправных обогревательных приборов, рассказал РИА Недвижимость командир отделения пожарно-спасательного отряда №215 Пожарно-спасательного центра Москвы Владислав Моренков.
"Число возгораний в домах может возрастать именно в период праздников. В это время люди часто забывают про соблюдение техники безопасности, когда используют различные гирлянды и бенгальские огни", - пояснил он.
Также, по его словам, люди часто забывают выключать обогреватели, а такая техника, если она несертифицирована или неисправна, может вызвать возгорание.
Привести к пожару могут и некачественные гирлянды, особенно в соседстве с легко воспламеняющимися материалами, например шторами, предупредил пожарный.
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МоскваНовый годМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНовый год 2025
 
 
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