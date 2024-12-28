https://ria.ru/20241228/mazut-1991870618.html

В Сириусе начали тестировать бактериальную очистку воды от мазута

В Сириусе начали тестировать бактериальную очистку воды от мазута - РИА Новости, 28.12.2024

В Сириусе начали тестировать бактериальную очистку воды от мазута

Ученые Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата в Сириусе приступили к тестированию наиболее эффективной бактериальной... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:52:00+03:00

2024-12-28T14:52:00+03:00

2024-12-28T14:52:00+03:00

анапа

керченский пролив

россия

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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КРАСНОДАР, 28 дек – РИА Новости. Ученые Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата в Сириусе приступили к тестированию наиболее эффективной бактериальной очистки грунта и воды от нефтепродуктов после ЧП с танкерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Первые пробы грунта и воды из Анапы доставлены в лабораторный комплекс Университета "Сириус". Полученные образцы Международный научный центр в области экологии и вопросов изменения климата изучит для отработки технологии бактериальной очистки нефтепродуктов. Такой способ позволяет устранять загрязнения с помощью микроорганизмов - его используют уже около 15 лет, но необходимо понять, как наиболее эффективно его применить в конкретной ситуации. Технология значительно ускоряет процесс устранения загрязнений и восстановления экологического баланса", - говорится в сообщении. Отмечается, что проверка займёт около месяца, после чего бактерии можно будет применить для масштабной очистки грунта и воды на побережье Анапы. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241228/mazut-1991854471.html

https://ria.ru/20241228/ptitsy-1991862887.html

анапа

керченский пролив

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анапа, керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия