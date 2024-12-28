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В Сириусе начали тестировать бактериальную очистку воды от мазута - РИА Новости, 28.12.2024
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14:52 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/mazut-1991870618.html
В Сириусе начали тестировать бактериальную очистку воды от мазута
В Сириусе начали тестировать бактериальную очистку воды от мазута - РИА Новости, 28.12.2024
В Сириусе начали тестировать бактериальную очистку воды от мазута
Ученые Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата в Сириусе приступили к тестированию наиболее эффективной бактериальной... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:52:00+03:00
2024-12-28T14:52:00+03:00
анапа
керченский пролив
россия
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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КРАСНОДАР, 28 дек – РИА Новости. Ученые Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата в Сириусе приступили к тестированию наиболее эффективной бактериальной очистки грунта и воды от нефтепродуктов после ЧП с танкерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Первые пробы грунта и воды из Анапы доставлены в лабораторный комплекс Университета "Сириус". Полученные образцы Международный научный центр в области экологии и вопросов изменения климата изучит для отработки технологии бактериальной очистки нефтепродуктов. Такой способ позволяет устранять загрязнения с помощью микроорганизмов - его используют уже около 15 лет, но необходимо понять, как наиболее эффективно его применить в конкретной ситуации. Технология значительно ускоряет процесс устранения загрязнений и восстановления экологического баланса", - говорится в сообщении. Отмечается, что проверка займёт около месяца, после чего бактерии можно будет применить для масштабной очистки грунта и воды на побережье Анапы. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241228/mazut-1991854471.html
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анапа, керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Анапа, Керченский пролив, Россия, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
В Сириусе начали тестировать бактериальную очистку воды от мазута

В Сириусе начали тестировать бактериальную очистку воды и грунта от мазута

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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КРАСНОДАР, 28 дек – РИА Новости. Ученые Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата в Сириусе приступили к тестированию наиболее эффективной бактериальной очистки грунта и воды от нефтепродуктов после ЧП с танкерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
"Первые пробы грунта и воды из Анапы доставлены в лабораторный комплекс Университета "Сириус". Полученные образцы Международный научный центр в области экологии и вопросов изменения климата изучит для отработки технологии бактериальной очистки нефтепродуктов. Такой способ позволяет устранять загрязнения с помощью микроорганизмов - его используют уже около 15 лет, но необходимо понять, как наиболее эффективно его применить в конкретной ситуации. Технология значительно ускоряет процесс устранения загрязнений и восстановления экологического баланса", - говорится в сообщении.
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Глава МЧС потребовал ускорить ликвидацию последствий разлива мазута
Вчера, 13:31
Отмечается, что проверка займёт около месяца, после чего бактерии можно будет применить для масштабной очистки грунта и воды на побережье Анапы.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В Анапе спасли около полутора тысяч птиц, пострадавших от мазута
Вчера, 14:16
 
АнапаКерченский проливРоссияВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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