https://ria.ru/20241228/mazut-1991841752.html

В пределах Керчи объявили режим ЧС регионального характера из-за мазута

В пределах Керчи объявили режим ЧС регионального характера из-за мазута - РИА Новости, 28.12.2024

В пределах Керчи объявили режим ЧС регионального характера из-за мазута

Режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута в Керченском проливе объявлен в пределах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:07:00+03:00

2024-12-28T13:07:00+03:00

2024-12-28T13:22:00+03:00

происшествия

керчь

ленинский район

керченский пролив

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута в Керченском проливе объявлен в пределах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова, говорится в указе главы республики."Отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря в границах муниципальных образований городской округ Керчь Республики Крым и Ленинский район Республики Крым, к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в указе, опубликованном на сайте правительства региона.Границы зоны техногенной ЧС регионального характера объявлены в пределах городского округа Керчь и Ленинского района.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. Режим ЧС муниципального характера был введен в Керчи, а в Ленинском районе полуострова - режим угрозы ЧС.

https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html

керчь

ленинский район

керченский пролив

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происшествия, керчь, ленинский район, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе