https://ria.ru/20241228/mazut-1991811309.html

Все выявленные участки загрязнения в Керченском проливе очистили от мазута

Все выявленные участки загрязнения в Керченском проливе очистили от мазута - РИА Новости, 28.12.2024

Все выявленные участки загрязнения в Керченском проливе очистили от мазута

В акватории Керченского пролива очистили все участки, где нашли загрязнения мазутом, рассказал Минтранс России. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T11:30:00+03:00

2024-12-28T11:30:00+03:00

2024-12-28T12:37:00+03:00

керченский пролив

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

новороссийск

владимир путин

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В акватории Керченского пролива очистили все участки, где нашли загрязнения мазутом, рассказал Минтранс России."Повторных загрязнений не обнаружено", — говорится в сообщении ведомства.При этом специалисты круглосуточно следят за экологической ситуацией на морской поверхности и анализируют снимки со спутников.Уточняется, что накануне в районе реки Анапки обнаружили новые пятна мазута. Их удалили вручную, а также установили дополнительные боны. В министерстве также добавили, что протестированную в Новороссийске установку для откачки нефтепродуктов скоро доставят к месту аварии.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. По оценкам экспертов, на очищение моря от мазута может уйти несколько десятков лет.В среду на Кубани ввели краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов мазута на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный песок на берегу, специалисты удаляют нефть с поверхности воды и обрабатывают ее сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц.

https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html

https://ria.ru/20241226/mazut-1991563048.html

керченский пролив

россия

новороссийск

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керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, новороссийск, владимир путин