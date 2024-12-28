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Все выявленные участки загрязнения в Керченском проливе очистили от мазута - РИА Новости, 28.12.2024
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11:30 28.12.2024 (обновлено: 12:37 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/mazut-1991811309.html
Все выявленные участки загрязнения в Керченском проливе очистили от мазута
Все выявленные участки загрязнения в Керченском проливе очистили от мазута - РИА Новости, 28.12.2024
Все выявленные участки загрязнения в Керченском проливе очистили от мазута
В акватории Керченского пролива очистили все участки, где нашли загрязнения мазутом, рассказал Минтранс России. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:30:00+03:00
2024-12-28T12:37:00+03:00
керченский пролив
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
новороссийск
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В акватории Керченского пролива очистили все участки, где нашли загрязнения мазутом, рассказал Минтранс России."Повторных загрязнений не обнаружено", — говорится в сообщении ведомства.При этом специалисты круглосуточно следят за экологической ситуацией на морской поверхности и анализируют снимки со спутников.Уточняется, что накануне в районе реки Анапки обнаружили новые пятна мазута. Их удалили вручную, а также установили дополнительные боны. В министерстве также добавили, что протестированную в Новороссийске установку для откачки нефтепродуктов скоро доставят к месту аварии.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. По оценкам экспертов, на очищение моря от мазута может уйти несколько десятков лет.В среду на Кубани ввели краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов мазута на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный песок на берегу, специалисты удаляют нефть с поверхности воды и обрабатывают ее сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц.
https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html
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керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, новороссийск, владимир путин
Керченский пролив, Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Новороссийск, Владимир Путин
Все выявленные участки загрязнения в Керченском проливе очистили от мазута

Все выявленные участки загрязнения в акватории Керченского пролива очищены

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В акватории Керченского пролива очистили все участки, где нашли загрязнения мазутом, рассказал Минтранс России.
"Повторных загрязнений не обнаружено", — говорится в сообщении ведомства.
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При этом специалисты круглосуточно следят за экологической ситуацией на морской поверхности и анализируют снимки со спутников.
Уточняется, что накануне в районе реки Анапки обнаружили новые пятна мазута. Их удалили вручную, а также установили дополнительные боны. В министерстве также добавили, что протестированную в Новороссийске установку для откачки нефтепродуктов скоро доставят к месту аварии.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. По оценкам экспертов, на очищение моря от мазута может уйти несколько десятков лет.
В среду на Кубани ввели краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов мазута на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный песок на берегу, специалисты удаляют нефть с поверхности воды и обрабатывают ее сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц.
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Керченский проливРоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияНовороссийскВладимир Путин
 
 
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