https://ria.ru/20241228/mazut-1991793175.html

Кормовую часть танкера "Волгонефть-239" закольцевали бонами

Кормовую часть танкера "Волгонефть-239" закольцевали бонами - РИА Новости, 28.12.2024

Кормовую часть танкера "Волгонефть-239" закольцевали бонами

Кормовую часть потерпевшего крушение судна "Волгонефть-239" закольцевали бонами протяжённостью 250 метров в районе посёлка Тамань, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T08:45:00+03:00

2024-12-28T08:45:00+03:00

2024-12-28T08:45:00+03:00

тамань (станица)

происшествия

керченский пролив

россия

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 28 дек – РИА Новости. Кормовую часть потерпевшего крушение судна "Волгонефть-239" закольцевали бонами протяжённостью 250 метров в районе посёлка Тамань, сообщили в оперштабе Кубани. "Кормовую часть "Волгонефть-239" закольцевали бонами. Вокруг кормовой части танкера, которую выбросило на мель в районе поселка Тамань, Морспасслужба установила 250 метров заграждений", - говорится в сообщении. Ранее водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212", где выявили небольшую утечку мазута в носовой части, были установлены боновые заграждения. Затем водолазы обнаружили и его кормовую часть. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241227/mazut-1991773114.html

https://ria.ru/20241227/mazut-1991706319.html

тамань (станица)

керченский пролив

россия

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тамань (станица), происшествия, керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе