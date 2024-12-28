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Кормовую часть танкера "Волгонефть-239" закольцевали бонами - РИА Новости, 28.12.2024
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08:45 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/mazut-1991793175.html
Кормовую часть танкера "Волгонефть-239" закольцевали бонами
Кормовую часть танкера "Волгонефть-239" закольцевали бонами - РИА Новости, 28.12.2024
Кормовую часть танкера "Волгонефть-239" закольцевали бонами
Кормовую часть потерпевшего крушение судна "Волгонефть-239" закольцевали бонами протяжённостью 250 метров в районе посёлка Тамань, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:45:00+03:00
2024-12-28T08:45:00+03:00
тамань (станица)
происшествия
керченский пролив
россия
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 28 дек – РИА Новости. Кормовую часть потерпевшего крушение судна "Волгонефть-239" закольцевали бонами протяжённостью 250 метров в районе посёлка Тамань, сообщили в оперштабе Кубани. "Кормовую часть "Волгонефть-239" закольцевали бонами. Вокруг кормовой части танкера, которую выбросило на мель в районе поселка Тамань, Морспасслужба установила 250 метров заграждений", - говорится в сообщении. Ранее водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212", где выявили небольшую утечку мазута в носовой части, были установлены боновые заграждения. Затем водолазы обнаружили и его кормовую часть. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241227/mazut-1991773114.html
https://ria.ru/20241227/mazut-1991706319.html
тамань (станица)
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тамань (станица), происшествия, керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Тамань (станица), Происшествия, Керченский пролив, Россия, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Кормовую часть танкера "Волгонефть-239" закольцевали бонами

Кормовую часть потерпевшего крушение судна "Волгонефть-239" закольцевали бонами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 дек – РИА Новости. Кормовую часть потерпевшего крушение судна "Волгонефть-239" закольцевали бонами протяжённостью 250 метров в районе посёлка Тамань, сообщили в оперштабе Кубани.
"Кормовую часть "Волгонефть-239" закольцевали бонами. Вокруг кормовой части танкера, которую выбросило на мель в районе поселка Тамань, Морспасслужба установила 250 метров заграждений", - говорится в сообщении.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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Ранее водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212", где выявили небольшую утечку мазута в носовой части, были установлены боновые заграждения. Затем водолазы обнаружили и его кормовую часть.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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Вчера, 16:04
 
Тамань (станица)ПроисшествияКерченский проливРоссияВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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