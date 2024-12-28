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Маск профинансирует правопопулистскую партию Reform UK

Маск профинансирует правопопулистскую партию Reform UK - РИА Новости, 28.12.2024

Маск профинансирует правопопулистскую партию Reform UK

Американский предприниматель Илон Маск профинансирует британскую правопопулистскую партию Reform UK, заявил ее лидер Найджел Фараж. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:51:00+03:00

2024-12-28T15:51:00+03:00

2024-12-28T15:51:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск профинансирует британскую правопопулистскую партию Reform UK, заявил ее лидер Найджел Фараж. Ранее Фараж написал в статье для Telegraph, что встречался с Маском в поместье победителя президентских выборов США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража. "Мы действительно ездили в Мар-а-Лаго... он сделает пожертвование в разумном размере, но оно должно быть законным или в соответствии с правилами", - сказал Фараж в интервью газете Telegraph. При этом, по его словам, слухи, начавшиеся со статьи газеты Times о намерении Маска пожертвовать партии 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 125,39 миллиона долларов), представляют собой "полную бессмыслицу". Говоря о будущей роли Маска в качестве одного из руководителей нового департамента по достижению госэффективности (DOGE), Фараж выразил надежду, что предприниматель сможет показать пример того, как можно сократить и реорганизовать раздутый государственный аппарат. По его словам, Британия по этому вопросу движется в противоположном направлении. Ранее лидер палаты общин (нижняя палата парламента) Люси Пауэлл заявила, что у британского правительства нет планов запрещать американскому предпринимателю Илону Маску финансировать британскую правую партию Reform UK, возглавляемую Найджелом Фаражем. Как ранее писало издание Politico, в лагере пришедших летом к власти лейбористов считают, что на будущих выборах Фараж будет одним из их ключевых оппонентов. До этого опрос исследовательской компании JL Partners показал, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании от лейбористов Кира Стармера среди сограждан ниже, чем у американского предпринимателя Илон Маска, который неоднократно выступал с публичной критикой лидера лейбористов. Рейтинг лидера Reform UK Фаража при этом оказался выше, чем у премьера или предпринимателя. По итогам состоявшихся в июле выборов лейбористы получили абсолютное большинство (402 места) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, собрав 14,3% из них. По проценту отданных голосов она заняла второе место в 98 избирательных округах, в 89 из них победили лейбористы. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.

https://ria.ru/20241126/oksford-1985790513.html

https://ria.ru/20240909/parlament-1971711814.html

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