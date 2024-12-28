https://ria.ru/20241228/malinen-1991793518.html
"Во всех сценариях". Трамп получил неожиданный совет по России
"Во всех сценариях". Трамп получил неожиданный совет по России - РИА Новости, 28.12.2024
"Во всех сценариях". Трамп получил неожиданный совет по России
Избранному президенту США Дональду Трампу нужно понять, что Россию нельзя победить в конфликте на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:49:00+03:00
2024-12-28T08:49:00+03:00
2024-12-28T09:39:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Избранному президенту США Дональду Трампу нужно понять, что Россию нельзя победить в конфликте на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. "Позвольте мне дать вам совет. Начните с этого: 1.Во всех неядерных военных сценариях Россия выйдет победителем в украинском конфликте. 2. Россия не стремится к оккупации всей Украины", — говорится в публикации. Он добавил, что отталкиваясь от этого, можно двигаться дальше. В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, Украина, НАТО
"Во всех сценариях". Трамп получил неожиданный совет по России
Профессор Малинен обратился к Трампу с посланием о невозможности победить РФ