https://ria.ru/20241228/malinen-1991793518.html

"Во всех сценариях". Трамп получил неожиданный совет по России

"Во всех сценариях". Трамп получил неожиданный совет по России - РИА Новости, 28.12.2024

"Во всех сценариях". Трамп получил неожиданный совет по России

Избранному президенту США Дональду Трампу нужно понять, что Россию нельзя победить в конфликте на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T08:49:00+03:00

2024-12-28T08:49:00+03:00

2024-12-28T09:39:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Избранному президенту США Дональду Трампу нужно понять, что Россию нельзя победить в конфликте на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. "Позвольте мне дать вам совет. Начните с этого: 1.Во всех неядерных военных сценариях Россия выйдет победителем в украинском конфликте. 2. Россия не стремится к оккупации всей Украины", — говорится в публикации. Он добавил, что отталкиваясь от этого, можно двигаться дальше. В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html

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в мире, россия, дональд трамп, украина, нато