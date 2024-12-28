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"Во всех сценариях". Трамп получил неожиданный совет по России - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 28.12.2024 (обновлено: 09:39 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/malinen-1991793518.html
"Во всех сценариях". Трамп получил неожиданный совет по России
"Во всех сценариях". Трамп получил неожиданный совет по России - РИА Новости, 28.12.2024
"Во всех сценариях". Трамп получил неожиданный совет по России
Избранному президенту США Дональду Трампу нужно понять, что Россию нельзя победить в конфликте на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:49:00+03:00
2024-12-28T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дональд трамп
украина
нато
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Избранному президенту США Дональду Трампу нужно понять, что Россию нельзя победить в конфликте на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. "Позвольте мне дать вам совет. Начните с этого: 1.Во всех неядерных военных сценариях Россия выйдет победителем в украинском конфликте. 2. Россия не стремится к оккупации всей Украины", — говорится в публикации. Он добавил, что отталкиваясь от этого, можно двигаться дальше. В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html
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в мире, россия, дональд трамп, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, Украина, НАТО
"Во всех сценариях". Трамп получил неожиданный совет по России

Профессор Малинен обратился к Трампу с посланием о невозможности победить РФ

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Избранному президенту США Дональду Трампу нужно понять, что Россию нельзя победить в конфликте на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

"Позвольте мне дать вам совет. Начните с этого: 1.Во всех неядерных военных сценариях Россия выйдет победителем в украинском конфликте. 2. Россия не стремится к оккупации всей Украины", — говорится в публикации.
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Он добавил, что отталкиваясь от этого, можно двигаться дальше.

В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДональд ТрампУкраинаНАТО
 
 
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