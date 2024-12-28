СМИ: Макрона пытаются дистанцировать от основанной им партии "Возрождение"
Figaro: экс-премьер Франции Атталь пытается дистанцировать Макрона от его партии
Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости. Бывший французский премьер-министр Габриэль Атталь, будучи генеральным секретарем партии "Возрождение", пытается от нее дистанцировать президента Франции Эммануэля Макрона, у истоков которой стоял сам Макрон, пишет в субботу газета Figaro.
"Ряд верных сторонников Эммануэля Макрона, которые уже подозревают... (Атталя - ред.) в том, что он стоит за некоторыми обвинительными деталями, появившимися на страницах Monde, также обвиняют его в том, что он пытается снизить видимость президента республики в движении, которое он основал и почетным председателем которого он является", - пишет газета.
В частности, газета обращает внимание на то, что "Возрождение" сменила текст приглашения присоединиться к партии в соцсети X с "Ради Возрождение Франции и Европы присоединяйтесь к партии Эммануэля Макрона" на "Ради Возрождение Франции и Европы присоединяйтесь к нам".
Ранее газета Monde выпустила цикл статей об "эволюции главы государства" Макрона с разоблачающими деталями. По информации издания, во время премьерства Атталя атмосферу в Елисейском дворце сравнивали с "клеткой безумцев". Вокруг Макрона сформировался "клуб мальчиков" (boys club), который был далек "от сакрального и трансцендентного". С ними президент проводил вечера за виски, они обращались друг к другу "маленький..." или "большой..." (на месте пропусков стоят более грубые синонимы слова "гомосексуал"). Кроме того, сегодня соратники президента называют его "сверхпараноидальным" и "гиперзакрытым". Как пишет издание, Макрон извлек уроки из скандалов с его предшественником Франсуа Олландом, которого папарацци запечатлели на скутере, когда он пытался тайно встретиться с актрисой Жюли Гайе.
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