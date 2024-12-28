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СМИ: Макрона пытаются дистанцировать от основанной им партии "Возрождение" - РИА Новости, 28.12.2024
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14:09 28.12.2024 (обновлено: 14:10 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/makron-1991861657.html
СМИ: Макрона пытаются дистанцировать от основанной им партии "Возрождение"
СМИ: Макрона пытаются дистанцировать от основанной им партии "Возрождение" - РИА Новости, 28.12.2024
СМИ: Макрона пытаются дистанцировать от основанной им партии "Возрождение"
Бывший французский премьер-министр Габриэль Атталь, будучи генеральным секретарем партии "Возрождение", пытается от нее дистанцировать президента Франции... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:09:00+03:00
2024-12-28T14:10:00+03:00
в мире
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эммануэль макрон
габриэль атталь
франсуа олланд
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ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости. Бывший французский премьер-министр Габриэль Атталь, будучи генеральным секретарем партии "Возрождение", пытается от нее дистанцировать президента Франции Эммануэля Макрона, у истоков которой стоял сам Макрон, пишет в субботу газета Figaro. "Ряд верных сторонников Эммануэля Макрона, которые уже подозревают... (Атталя - ред.) в том, что он стоит за некоторыми обвинительными деталями, появившимися на страницах Monde, также обвиняют его в том, что он пытается снизить видимость президента республики в движении, которое он основал и почетным председателем которого он является", - пишет газета. В частности, газета обращает внимание на то, что "Возрождение" сменила текст приглашения присоединиться к партии в соцсети X с "Ради Возрождение Франции и Европы присоединяйтесь к партии Эммануэля Макрона" на "Ради Возрождение Франции и Европы присоединяйтесь к нам". Ранее газета Monde выпустила цикл статей об "эволюции главы государства" Макрона с разоблачающими деталями. По информации издания, во время премьерства Атталя атмосферу в Елисейском дворце сравнивали с "клеткой безумцев". Вокруг Макрона сформировался "клуб мальчиков" (boys club), который был далек "от сакрального и трансцендентного". С ними президент проводил вечера за виски, они обращались друг к другу "маленький..." или "большой..." (на месте пропусков стоят более грубые синонимы слова "гомосексуал"). Кроме того, сегодня соратники президента называют его "сверхпараноидальным" и "гиперзакрытым". Как пишет издание, Макрон извлек уроки из скандалов с его предшественником Франсуа Олландом, которого папарацци запечатлели на скутере, когда он пытался тайно встретиться с актрисой Жюли Гайе.
https://ria.ru/20241218/gruziya-1989854161.html
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в мире, европа, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, франсуа олланд
В мире, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Франсуа Олланд
СМИ: Макрона пытаются дистанцировать от основанной им партии "Возрождение"

Figaro: экс-премьер Франции Атталь пытается дистанцировать Макрона от его партии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости. Бывший французский премьер-министр Габриэль Атталь, будучи генеральным секретарем партии "Возрождение", пытается от нее дистанцировать президента Франции Эммануэля Макрона, у истоков которой стоял сам Макрон, пишет в субботу газета Figaro.
"Ряд верных сторонников Эммануэля Макрона, которые уже подозревают... (Атталя - ред.) в том, что он стоит за некоторыми обвинительными деталями, появившимися на страницах Monde, также обвиняют его в том, что он пытается снизить видимость президента республики в движении, которое он основал и почетным председателем которого он является", - пишет газета.
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"Опять уши Макрона торчат". Алиев прокомментировал беспорядки в Грузии
18 декабря, 10:49
В частности, газета обращает внимание на то, что "Возрождение" сменила текст приглашения присоединиться к партии в соцсети X с "Ради Возрождение Франции и Европы присоединяйтесь к партии Эммануэля Макрона" на "Ради Возрождение Франции и Европы присоединяйтесь к нам".
Ранее газета Monde выпустила цикл статей об "эволюции главы государства" Макрона с разоблачающими деталями. По информации издания, во время премьерства Атталя атмосферу в Елисейском дворце сравнивали с "клеткой безумцев". Вокруг Макрона сформировался "клуб мальчиков" (boys club), который был далек "от сакрального и трансцендентного". С ними президент проводил вечера за виски, они обращались друг к другу "маленький..." или "большой..." (на месте пропусков стоят более грубые синонимы слова "гомосексуал"). Кроме того, сегодня соратники президента называют его "сверхпараноидальным" и "гиперзакрытым". Как пишет издание, Макрон извлек уроки из скандалов с его предшественником Франсуа Олландом, которого папарацци запечатлели на скутере, когда он пытался тайно встретиться с актрисой Жюли Гайе.
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