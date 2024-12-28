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В Макеевке сорвали террористическую атаку дрона на машиностроительный завод - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 28.12.2024 (обновлено: 07:25 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/makeevka-1991785878.html
В Макеевке сорвали террористическую атаку дрона на машиностроительный завод
В Макеевке сорвали террористическую атаку дрона на машиностроительный завод - РИА Новости, 28.12.2024
В Макеевке сорвали террористическую атаку дрона на машиностроительный завод
Террористическая атака с применением украинского БПЛА на машиностроительный завод сорвана в Макеевке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T05:38:00+03:00
2024-12-28T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
макеевка
безопасность
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Террористическая атака с применением украинского БПЛА на машиностроительный завод сорвана в Макеевке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" подавлен вражеский беспилотник самолетного типа, нацеленный атаковать Макеевский машиностроительный завод", - говорится в сообщении. Фрагменты БПЛА и боевой части были помещены специалистами УФСБ России по ДНР в предварительно оборудованное углубление в земле и уничтожены контролируемым подрывом. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20241217/dron-1989726665.html
донецкая народная республика
россия
макеевка
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донецкая народная республика, россия, макеевка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка, Безопасность
В Макеевке сорвали террористическую атаку дрона на машиностроительный завод

ФСБ: в Макеевке сорвали террористическую атаку с применением украинского БПЛА

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Террористическая атака с применением украинского БПЛА на машиностроительный завод сорвана в Макеевке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" подавлен вражеский беспилотник самолетного типа, нацеленный атаковать Макеевский машиностроительный завод", - говорится в сообщении.
Фрагменты БПЛА и боевой части были помещены специалистами УФСБ России по ДНР в предварительно оборудованное углубление в земле и уничтожены контролируемым подрывом. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В ДНР перехватили дрон ВСУ, нацеленный на гипермаркет в Макеевке
17 декабря, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМакеевкаБезопасность
 
 
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