https://ria.ru/20241228/makeevka-1991785878.html

В Макеевке сорвали террористическую атаку дрона на машиностроительный завод

В Макеевке сорвали террористическую атаку дрона на машиностроительный завод - РИА Новости, 28.12.2024

В Макеевке сорвали террористическую атаку дрона на машиностроительный завод

Террористическая атака с применением украинского БПЛА на машиностроительный завод сорвана в Макеевке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T05:38:00+03:00

2024-12-28T05:38:00+03:00

2024-12-28T07:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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безопасность

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Террористическая атака с применением украинского БПЛА на машиностроительный завод сорвана в Макеевке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" подавлен вражеский беспилотник самолетного типа, нацеленный атаковать Макеевский машиностроительный завод", - говорится в сообщении. Фрагменты БПЛА и боевой части были помещены специалистами УФСБ России по ДНР в предварительно оборудованное углубление в земле и уничтожены контролируемым подрывом. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20241217/dron-1989726665.html

донецкая народная республика

россия

макеевка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, макеевка, безопасность