https://ria.ru/20241228/lukashenko-1991806713.html

Лукашенко помиловал 20 человек

Лукашенко помиловал 20 человек - РИА Новости, 28.12.2024

Лукашенко помиловал 20 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщило в субботу... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T10:58:00+03:00

2024-12-28T10:58:00+03:00

2024-12-28T10:58:00+03:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщило в субботу агентство Белта. "Лукашенко подписал очередной указ о помиловании 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении. Отмечается, что 11 из помилованных - женщины, 14 имеют хронические заболевания, у десяти осужденных есть дети, одна женщина имеет четверых детей. Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном. "Министерство внутренних дел проконтролирует их поведение после освобождения", - говорится в сообщении. Ранее в декабре Лукашенко помиловал 29 человек, осужденных за экстремистские преступления. В ноябре он принял решение о помиловании более 60 человек, а 16 сентября подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. До этого, 4 сентября, президент помиловал 30 человек и 16 августа - еще 30 человек. Второго июля президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20241213/putin-1988994357.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко