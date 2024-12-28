Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко помиловал 20 человек - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/lukashenko-1991806713.html
Лукашенко помиловал 20 человек
Лукашенко помиловал 20 человек - РИА Новости, 28.12.2024
Лукашенко помиловал 20 человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщило в субботу... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T10:58:00+03:00
2024-12-28T10:58:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_bda6c60d215a4e02d351fb7349136580.jpg
МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщило в субботу агентство Белта. "Лукашенко подписал очередной указ о помиловании 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении. Отмечается, что 11 из помилованных - женщины, 14 имеют хронические заболевания, у десяти осужденных есть дети, одна женщина имеет четверых детей. Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном. "Министерство внутренних дел проконтролирует их поведение после освобождения", - говорится в сообщении. Ранее в декабре Лукашенко помиловал 29 человек, осужденных за экстремистские преступления. В ноябре он принял решение о помиловании более 60 человек, а 16 сентября подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. До этого, 4 сентября, президент помиловал 30 человек и 16 августа - еще 30 человек. Второго июля президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20241213/putin-1988994357.html
https://ria.ru/20241202/bayden-1986782188.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_03ecaa3423232bbdb6aa280907b20fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко помиловал 20 человек

Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 экстремистов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщило в субботу агентство Белта.
"Лукашенко подписал очередной указ о помиловании 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Путин помиловал четырех осужденных жительниц Курской области
13 декабря, 10:18
Отмечается, что 11 из помилованных - женщины, 14 имеют хронические заболевания, у десяти осужденных есть дети, одна женщина имеет четверых детей. Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном.
"Министерство внутренних дел проконтролирует их поведение после освобождения", - говорится в сообщении.
Ранее в декабре Лукашенко помиловал 29 человек, осужденных за экстремистские преступления. В ноябре он принял решение о помиловании более 60 человек, а 16 сентября подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. До этого, 4 сентября, президент помиловал 30 человек и 16 августа - еще 30 человек.
Второго июля президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Байден помиловал своего сына Хантера из-за судебной ошибки
2 декабря, 03:34
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала