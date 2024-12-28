https://ria.ru/20241228/lekarstva-1991925444.html

В Госдуму внесли проект о стратегически значимых лекарствах

В Госдуму внесли проект о стратегически значимых лекарствах - РИА Новости, 28.12.2024

В Госдуму внесли проект о стратегически значимых лекарствах

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве РФ перечня стратегически значимых лекарственных средств, а также о наделении... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:38:00+03:00

2024-12-28T20:38:00+03:00

2024-12-28T20:38:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве РФ перечня стратегически значимых лекарственных средств, а также о наделении кабмина РФ полномочием по его утверждению, законопроект доступен в думской базе данных. "Проектом федерального закона предлагается законодательно закрепить понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств (далее - C3ЛС), а так же наделить правительство Российской Федерации полномочием по утверждению перечня СЗЛС, порядка и критериев его формирования", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что законопроект подготовлен в рамках исполнения плана мероприятий по реализации стратегии развития фармацевтической промышленности РФ до 2030 года, утвержденного распоряжением правительства РФ в целях совершенствования развития здравоохранения в части обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами. "Предлагаемые изменения благоприятно отразятся на субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку направлены на обеспечение стабильного востребованного производства лекарственных препаратов, включенных в перечень СЗЛС, что в свою очередь должно гарантировать стабильность наличия рабочих мест на указанных производствах и социальных гарантий", - уточняется в документе.

https://ria.ru/20241203/lekarstva-1986995159.html

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