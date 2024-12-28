https://ria.ru/20241228/lebedev-1991851549.html
Лебедев назвал Россию единственной свободной страной
Лебедев назвал Россию единственной свободной страной - РИА Новости, 28.12.2024
Лебедев назвал Россию единственной свободной страной
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в обзоре новостей на своей странице во "ВКонтакте" заявил, что настоящая свобода есть только в России. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:26:00+03:00
2024-12-28T13:26:00+03:00
2024-12-28T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в обзоре новостей на своей странице во "ВКонтакте" заявил, что настоящая свобода есть только в России. "Если без шуток, то настоящая свобода есть только в России. Только мы... не умеем ее продавать", - сказал Лебедев комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о необходимости контроля над Гренландией для свободы США. Он с сарказмом подчеркнул, что Трамп якобы украл чужую землю и пояснил это, как гарантию национальной безопасности и свободы во всем мире. "Научитесь ясно формулировать свои мысли", - добавил блогер. В понедельник Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
https://ria.ru/20241223/tramp-1990764727.html
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в мире, сша, гренландия, россия, дональд трамп, артемий лебедев
В мире, США, Гренландия, Россия, Дональд Трамп, Артемий Лебедев
Лебедев назвал Россию единственной свободной страной
Дизайнер Лебедев заявил, что настоящая свобода есть только в России