https://ria.ru/20241228/lebedev-1991851549.html

Лебедев назвал Россию единственной свободной страной

Лебедев назвал Россию единственной свободной страной - РИА Новости, 28.12.2024

Лебедев назвал Россию единственной свободной страной

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в обзоре новостей на своей странице во "ВКонтакте" заявил, что настоящая свобода есть только в России. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:26:00+03:00

2024-12-28T13:26:00+03:00

2024-12-28T13:30:00+03:00

в мире

сша

гренландия

россия

дональд трамп

артемий лебедев

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в обзоре новостей на своей странице во "ВКонтакте" заявил, что настоящая свобода есть только в России. "Если без шуток, то настоящая свобода есть только в России. Только мы... не умеем ее продавать", - сказал Лебедев комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о необходимости контроля над Гренландией для свободы США. Он с сарказмом подчеркнул, что Трамп якобы украл чужую землю и пояснил это, как гарантию национальной безопасности и свободы во всем мире. "Научитесь ясно формулировать свои мысли", - добавил блогер. В понедельник Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.

https://ria.ru/20241223/tramp-1990764727.html

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в мире, сша, гренландия, россия, дональд трамп, артемий лебедев