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В Курске женщина пыталась поджечь МФЦ - РИА Новости, 28.12.2024
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14:49 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/kursk-1991869533.html
В Курске женщина пыталась поджечь МФЦ
В Курске женщина пыталась поджечь МФЦ - РИА Новости, 28.12.2024
В Курске женщина пыталась поджечь МФЦ
Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено в отношении женщины, которая по указанию мошенников пыталась поджечь многофункциональный центр (МФЦ) РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:49:00+03:00
2024-12-28T14:49:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено в отношении женщины, которая по указанию мошенников пыталась поджечь многофункциональный центр (МФЦ) в Курске, сообщило УМВД по региону. По данным ведомства, днем на улице Щепкина города Курска 70-летняя местная жительница, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подожгла входную дверь в МФЦ. Свои действия она снимала на телефон. "Следственным подразделением УМВД России по г. Курску в отношении задержанной жительницы областного центра возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Террористический акт". Наказание за преступление, совершенное по предварительному сговору с неустановленными лицами общеопасным способом, предусматривается на срок от 10 до 20 лет лишения свободы", - сообщается в Telegram-канале УМВД. Уточняется, что происходящее увидели работники организации и локализовали возгорание. Пострадавших нет. В ходе допроса женщина объяснила, что пойти на преступление ей указали якобы сотрудники правоохранительного ведомства по телефону. По их версии, в МФЦ находились преступники, пытавшиеся оформить на нее кредит и украсть больше миллиона рублей. При этом пенсионерку убедили обналичить кредитную карту на сумму почти 200 тысяч рублей. Эти деньги отправить мошенникам она не успела, уточняет полиция. "По телефону преступники уверяли, что после того, как женщина совершит поджог, на вертолете прилетит спецназ, высадится и задержит злоумышленников, заблокированных в МФЦ. Отказ пенсионерки от сотрудничества со лжесотрудником ФСБ пригрозили рассмотреть как соучастие в преступлении", - поясняет УМВД. Как отметили в ведомстве, только после нескольких часов следственных действий в отделе полиции пенсионерка осознала, что действовала по указанию мошенников.
https://ria.ru/20241224/ufa-1990935864.html
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происшествия, курск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Курск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Курске женщина пыталась поджечь МФЦ

В Курске женщина пыталась поджечь МФЦ по указанию мошенников

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено в отношении женщины, которая по указанию мошенников пыталась поджечь многофункциональный центр (МФЦ) в Курске, сообщило УМВД по региону.
По данным ведомства, днем на улице Щепкина города Курска 70-летняя местная жительница, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подожгла входную дверь в МФЦ. Свои действия она снимала на телефон.
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"Следственным подразделением УМВД России по г. Курску в отношении задержанной жительницы областного центра возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Террористический акт". Наказание за преступление, совершенное по предварительному сговору с неустановленными лицами общеопасным способом, предусматривается на срок от 10 до 20 лет лишения свободы", - сообщается в Telegram-канале УМВД.
Уточняется, что происходящее увидели работники организации и локализовали возгорание. Пострадавших нет.
В ходе допроса женщина объяснила, что пойти на преступление ей указали якобы сотрудники правоохранительного ведомства по телефону. По их версии, в МФЦ находились преступники, пытавшиеся оформить на нее кредит и украсть больше миллиона рублей. При этом пенсионерку убедили обналичить кредитную карту на сумму почти 200 тысяч рублей. Эти деньги отправить мошенникам она не успела, уточняет полиция.
"По телефону преступники уверяли, что после того, как женщина совершит поджог, на вертолете прилетит спецназ, высадится и задержит злоумышленников, заблокированных в МФЦ. Отказ пенсионерки от сотрудничества со лжесотрудником ФСБ пригрозили рассмотреть как соучастие в преступлении", - поясняет УМВД.
Как отметили в ведомстве, только после нескольких часов следственных действий в отделе полиции пенсионерка осознала, что действовала по указанию мошенников.
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