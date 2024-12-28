https://ria.ru/20241228/krym-1991891248.html

Оркестр Дедов Морозов начал встречать прибывающие в Крым поезда

Оркестр Дедов Морозов начал встречать прибывающие в Крым поезда - РИА Новости, 28.12.2024

Оркестр Дедов Морозов начал встречать прибывающие в Крым поезда

Оркестр Дедов Морозов начал встречать прибывающие в Симферополь пассажирские поезда дальнего следования, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T16:44:00+03:00

2024-12-28T16:44:00+03:00

2024-12-28T16:44:00+03:00

симферополь

ай-петри

дед мороз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Оркестр Дедов Морозов начал встречать прибывающие в Симферополь пассажирские поезда дальнего следования, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики. "Предновогодние поезда, прибывающие в Симферополь 28, 29 и 30 декабря, встречает настоящий оркестр Дедов Морозов. Пассажиры уже на перроне заряжаются позитивным настроем на отдых на все новогодние каникулы", - говорится в сообщении. Акция проводится в рамках кампании "Новый год в Крыму как дома". Исполнять оркестр будет новогодние мелодии. По словам министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия, Крым готов к встрече гостей в период новогодних и рождественских праздников. "В этом году впервые открылось много резиденций Деда Мороза, в том числе и на Ай-Петри, 100 бесплатных экскурсий уже проходит в курортных городах и поселках, представления для детей на городских елках, открыты все музеи и парки развлечений, порядка 300 отелей и санаториев предлагают свое гостеприимство – все для того, чтобы зимний отдых в Крыму оставил самые теплые воспоминания", - отметил министр.

https://ria.ru/20241227/moroz-1991717957.html

симферополь

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симферополь, ай-петри, дед мороз, общество