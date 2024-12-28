https://ria.ru/20241228/krym-1991861462.html

Глава Крыма предложил привлечь военных к ликвидации ЧС в Керченском проливе

Глава Крыма предложил привлечь военных к ликвидации ЧС в Керченском проливе - РИА Новости, 28.12.2024

Глава Крыма предложил привлечь военных к ликвидации ЧС в Керченском проливе

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил привлечь военных к ликвидации последствий ЧС, связанной с разливом мазута в Керченском проливе. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:09:00+03:00

2024-12-28T14:09:00+03:00

2024-12-28T14:09:00+03:00

происшествия

керченский пролив

республика крым

россия

сергей аксенов (политик)

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил привлечь военных к ликвидации последствий ЧС, связанной с разливом мазута в Керченском проливе. "Рекомендовать командующему группировкой войск обороны Крымского полуострова предусмотреть привлечение сил и средств для ликвидации разлива нефтепродуктов в прибрежной зоне Республики Крым вследствие чрезвычайного происшествия, связанного с повреждением двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе", - говорится в указе Аксенова, опубликованном на сайте правительства региона. Кроме того, Аксенов рекомендовал главному управлению МЧС России по Республике Крым продолжить работу постоянно действующего оперативного штаба, а также нарастить группировку сил и средств для ликвидации последствий ЧС. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера.

https://ria.ru/20241228/mazut-1991854471.html

https://ria.ru/20241221/mazut-1990608759.html

керченский пролив

республика крым

россия

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происшествия, керченский пролив, республика крым, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе