https://ria.ru/20241228/krym-1991845884.html

В Крыму возможны перебои с мобильной связью

В Крыму возможны перебои с мобильной связью - РИА Новости, 28.12.2024

В Крыму возможны перебои с мобильной связью

Перебои с мобильной связью возможны в северо-западных районах Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:15:00+03:00

2024-12-28T13:15:00+03:00

2024-12-28T13:15:00+03:00

олег крючков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Перебои с мобильной связью возможны в северо-западных районах Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков. "В Джанкойском, Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском районах в ближайшие несколько часов возможны перебои с мобильной связью. Проводятся технические работы", - написал он в Telegram канале.

https://ria.ru/20241226/krym-1991458600.html

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2024

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олег крючков, происшествия