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"Роскосмос" рассказал об испытаниях нового российского космического корабля - РИА Новости, 28.12.2024
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Наука
 
12:11 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/kosmos-1991824733.html
"Роскосмос" рассказал об испытаниях нового российского космического корабля
"Роскосмос" рассказал об испытаниях нового российского космического корабля - РИА Новости, 28.12.2024
"Роскосмос" рассказал об испытаниях нового российского космического корабля
Новый российский пилотируемый космический корабль в рамках испытаний четыре раза сбросят с вертолёта в 2027 году, а в 2026-м отстрелят от стоящей на стартовом... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:11:00+03:00
2024-12-28T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Новый российский пилотируемый космический корабль в рамках испытаний четыре раза сбросят с вертолёта в 2027 году, а в 2026-м отстрелят от стоящей на стартовом столе ракеты, сообщил "Роскосмос". "Вертолётные испытания в объёме четырёх сбросов (до 2027 года), испытания корабля в режимах аварийного спасения при нештатной ситуации на стартовом комплексе (в 2026 году) и в зоне максимальных скоростных напоров (в 2027 году). В 2028 году планируются лётные испытания ПТК, состоящие из трёх полётов — одного беспилотного и двух пилотируемых", - говорится в сообщении госкорпорации по итогам 2024 года. Новый корабль будет использоваться для полётов к Российской орбитальной станции. В госкорпорации напомнили, что в 2024 году был утверждён её эскизный проект, а также подписаны генеральный график её строительства и госконтракты на создание станции и комплекса для запусков пилотируемого корабля на ракетах "Ангара" с космодрома Восточный. В 2027 году будет запущен первый модуль РОС – научно-энергетический, а в 2028 – универсальный и шлюзовой модули. Первый этап завершится запуском базового модуля в 2029 году. В рамках второго этапа в 2032 году к станции присоединятся два целевых модуля. В эти сроки для снабжения станции планируется запустить 15 ракет "Ангара-А5М" и 19 ракет "Союз-2.1б". Пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП, также известен как "Федерация" или "Орел") должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии "Союз" и грузовикам серии "Прогресс". Возвращаемый аппарат корабля может использоваться 10 раз в кратковременных полетах и три раза в длительных экспедициях. Предполагается, что новая космическая система будет использоваться и для полетов к Луне. Изначально его первый полет был запланирован на 2015 год, сейчас ожидается в 2028 году.
https://ria.ru/20241228/mks-1991824212.html
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космос - риа наука, луна, роскосмос, россия, технологии
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Роскосмос, Россия, Технологии
"Роскосмос" рассказал об испытаниях нового российского космического корабля

Новый российский космический корабль четыре раза сбросят с вертолета в 2027 году

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Новый российский пилотируемый космический корабль в рамках испытаний четыре раза сбросят с вертолёта в 2027 году, а в 2026-м отстрелят от стоящей на стартовом столе ракеты, сообщил "Роскосмос".
"Вертолётные испытания в объёме четырёх сбросов (до 2027 года), испытания корабля в режимах аварийного спасения при нештатной ситуации на стартовом комплексе (в 2026 году) и в зоне максимальных скоростных напоров (в 2027 году). В 2028 году планируются лётные испытания ПТК, состоящие из трёх полётов — одного беспилотного и двух пилотируемых", - говорится в сообщении госкорпорации по итогам 2024 года.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
"Роскосмос" рассказал, как изменятся экспедиции на МКС
Вчера, 12:09
Новый корабль будет использоваться для полётов к Российской орбитальной станции. В госкорпорации напомнили, что в 2024 году был утверждён её эскизный проект, а также подписаны генеральный график её строительства и госконтракты на создание станции и комплекса для запусков пилотируемого корабля на ракетах "Ангара" с космодрома Восточный.
В 2027 году будет запущен первый модуль РОС – научно-энергетический, а в 2028 – универсальный и шлюзовой модули. Первый этап завершится запуском базового модуля в 2029 году. В рамках второго этапа в 2032 году к станции присоединятся два целевых модуля. В эти сроки для снабжения станции планируется запустить 15 ракет "Ангара-А5М" и 19 ракет "Союз-2.1б".
Пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП, также известен как "Федерация" или "Орел") должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии "Союз" и грузовикам серии "Прогресс". Возвращаемый аппарат корабля может использоваться 10 раз в кратковременных полетах и три раза в длительных экспедициях. Предполагается, что новая космическая система будет использоваться и для полетов к Луне. Изначально его первый полет был запланирован на 2015 год, сейчас ожидается в 2028 году.
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-27 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Роскосмос" проведет затопление космического грузовика "Прогресс МС-27"
19 ноября, 00:31
 
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