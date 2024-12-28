https://ria.ru/20241228/kosmos-1991781345.html

"Грядет то, чего боялись": ученые забили тревогу из-за угрозы в космосе

"Грядет то, чего боялись": ученые забили тревогу из-за угрозы в космосе - РИА Новости, 28.12.2024

"Грядет то, чего боялись": ученые забили тревогу из-за угрозы в космосе

Ученые опасаются катастрофического события из-за стремительного роста количества космического мусора вокруг Земли, рассказал профессор Аризонского университета... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T03:10:00+03:00

2024-12-28T03:10:00+03:00

2024-12-28T03:10:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ученые опасаются катастрофического события из-за стремительного роста количества космического мусора вокруг Земли, рассказал профессор Аризонского университета Вишну Редди в беседе с CNN."Число объектов в космосе, запущенных нами за последние четыре года возросло в геометрической прогрессии. Грядет ситуация, которой мы всегда боялись", — заявил каналу профессор Аризонского университета Вишну Редди.Подчеркивается, что ученых беспокоит так называемый синдрома Кесслера — гипотетический процесс, способный привести к полной непригодности околоземного пространства для спутников. Согласно этой гипотезе, столкновение двух космических объектов на земной орбите породит множество осколков. Те, в свою очередь, ударятся о другие объекты и породят эффект домино. В конце концов все новые и новые осколки мусора заполонят околоземное пространство. В материале поясняется, что такое развитие событие может поставить на паузу любое исследование космоса.По словам профессора Редди, наибольшую опасность космический мусор представляет на геостационарной орбите на расстоянии около 35 тысяч километров от Земли — именно на ней вращаются телекоммуникационные спутники. У человечества нет быстрого способа очистить геостационарную орбиту, предупредил ученый."Существует широкий консенсус (среди ученых. — Прим. ред.): космический мусор — это серьезная проблема, отчаянно требующая внимания. <...> Никто из них (ученых. — Прим. ред.) не смог с определенностью сказать, что катастрофу можно избежать", — резюмируется в статье.Ранее в ноябре российский грузовой корабль "Прогресс МС-28" дважды за месяц увел Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором. Как рассказывал гендиректор корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, орбиту МКС приходится корректировать 16—20 раз в год для уклонения от подобных объектов.

https://ria.ru/20241026/cosmos-1979838130.html

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