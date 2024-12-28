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Хуситы заявили о сбитии американского беспилотника в небе над Йеменом - РИА Новости, 28.12.2024
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20:41 28.12.2024 (обновлено: 20:42 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/khusity-1991925756.html
Хуситы заявили о сбитии американского беспилотника в небе над Йеменом
Хуситы заявили о сбитии американского беспилотника в небе над Йеменом - РИА Новости, 28.12.2024
Хуситы заявили о сбитии американского беспилотника в небе над Йеменом
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в субботу, что сбило ракетой американский беспилотник MQ-9 в небе... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:41:00+03:00
2024-12-28T20:42:00+03:00
в мире
йемен
израиль
ансар алла
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КАИР, 28 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в субботу, что сбило ракетой американский беспилотник MQ-9 в небе над провинцией Эль-Байда в Йемене. "Силы ПВО йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) сумели сбить американский беспилотник MQ-9 во время выполнения им вражеских задач в небе над провинцией Эль-Байда. Беспилотник был сбит ракетой "земля-воздух" местного производства", - заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. Ранее хуситы заявили, что атаковали военно-воздушную базу "Неватим" в пустыне Негев на юге Израиля гиперзвуковой ракетой "Палестина-2".
https://ria.ru/20241115/pentagon-1983907980.html
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в мире, йемен, израиль, ансар алла
В мире, Йемен, Израиль, Ансар Алла
Хуситы заявили о сбитии американского беспилотника в небе над Йеменом

Хуситы заявили о сбитии американского БПЛА MQ-9 в небе над Эль-Байда в Йемене

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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КАИР, 28 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в субботу, что сбило ракетой американский беспилотник MQ-9 в небе над провинцией Эль-Байда в Йемене.
"Силы ПВО йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) сумели сбить американский беспилотник MQ-9 во время выполнения им вражеских задач в небе над провинцией Эль-Байда. Беспилотник был сбит ракетой "земля-воздух" местного производства", - заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
Ранее хуситы заявили, что атаковали военно-воздушную базу "Неватим" в пустыне Негев на юге Израиля гиперзвуковой ракетой "Палестина-2".
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В миреЙеменИзраильАнсар Алла
 
 
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