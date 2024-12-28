https://ria.ru/20241228/khusity-1991886427.html

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильской базе

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильской базе - РИА Новости, 28.12.2024

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильской базе

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в Telegram-канале, что нанесло ракетный удар по военно-воздушной... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T16:19:00+03:00

2024-12-28T16:19:00+03:00

2024-12-28T17:09:00+03:00

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ДОХА, 28 дек — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в Telegram-канале, что нанесло ракетный удар по военно-воздушной базе "Неватим" в пустыне Негев на юге Израиля."Мы атаковали базу ВВС "Неватим" израильского врага в районе Негев <…> В нашей операции мы применили гиперзвуковую баллистическую ракету "Палестина-2", — говорится в публикации.Эта атака произошла на следующий день после того, как Израиль предпринял новую бомбежку столицы Йемена Саны и, в частности, военных позиций хуситов.Накануне хуситы заявили, что выпустили гиперзвуковую ракету по тель-авивскому аэропорту Бен-Гурион после того, как израильские истребители разбомбили аэропорт в Сане, ранив в том числе члена экипажа самолета ООН, на котором собирался лететь гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.В последние недели напряженность конфликта между хуситами и Израилем серьезно возросла. Хуситы начали почти в ежедневном режиме атаковать территорию еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Израиль, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.

https://ria.ru/20241227/khusity-1991625786.html

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в мире, йемен, израиль, сана, ансар алла, оон