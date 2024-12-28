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Глава поселка в ХМАО устроил стрельбу, узнав о связи дочери с подростком
Глава поселка в ХМАО устроил стрельбу, узнав о связи дочери с подростком - РИА Новости, 28.12.2024
Глава поселка в ХМАО устроил стрельбу, узнав о связи дочери с подростком
Задержан глава поселка Куминский в Ханты-Мансийском автономном округе, который, предположительно, пытался убить 15-летнего возлюбленного своей дочери-школьницы, РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:48:00+03:00
2024-12-28T14:48:00+03:00
2024-12-28T14:48:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Задержан глава поселка Куминский в Ханты-Мансийском автономном округе, который, предположительно, пытался убить 15-летнего возлюбленного своей дочери-школьницы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В полицию 26 декабря обратилась женщина, которая сообщила, что около восьми часов вечера глава администрации поселка Куминский, вооруженный карабином, произвел три выстрела в ее доме, искал ее 15-летнего сына, который в середине декабря вступил в половую связь с его 12-летней дочерью", – сказал собеседник агентства. "Возбуждено уголовное дело по трем статьям: покушение на убийство, угроза убийством и незаконное проникновение в жилище. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, то есть на 48 часов", – добавил он.
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ханты-мансийский автономный округ, происшествия, россия
Ханты-Мансийский автономный округ, Происшествия, Россия
Глава поселка в ХМАО устроил стрельбу, узнав о связи дочери с подростком
Глава поселка в ХМАО устроил стрельбу в доме, узнав о связи дочери с подростком