https://ria.ru/20241228/khmao-1991869390.html

Глава поселка в ХМАО устроил стрельбу, узнав о связи дочери с подростком

Глава поселка в ХМАО устроил стрельбу, узнав о связи дочери с подростком - РИА Новости, 28.12.2024

Глава поселка в ХМАО устроил стрельбу, узнав о связи дочери с подростком

Задержан глава поселка Куминский в Ханты-Мансийском автономном округе, который, предположительно, пытался убить 15-летнего возлюбленного своей дочери-школьницы, РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:48:00+03:00

2024-12-28T14:48:00+03:00

2024-12-28T14:48:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

происшествия

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Задержан глава поселка Куминский в Ханты-Мансийском автономном округе, который, предположительно, пытался убить 15-летнего возлюбленного своей дочери-школьницы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В полицию 26 декабря обратилась женщина, которая сообщила, что около восьми часов вечера глава администрации поселка Куминский, вооруженный карабином, произвел три выстрела в ее доме, искал ее 15-летнего сына, который в середине декабря вступил в половую связь с его 12-летней дочерью", – сказал собеседник агентства. "Возбуждено уголовное дело по трем статьям: покушение на убийство, угроза убийством и незаконное проникновение в жилище. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, то есть на 48 часов", – добавил он.

https://ria.ru/20241226/mvd-1991473617.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ, происшествия, россия