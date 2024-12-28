https://ria.ru/20241228/khelsinki-1991801077.html

В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений

В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений - РИА Новости, 28.12.2024

В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений

На Рождество в Хельсинки произошло самое сильное за всю историю измерений землетрясение, сообщила телерадиокомпания Yle. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:57:00+03:00

2024-12-28T09:57:00+03:00

2024-12-28T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На Рождество в Хельсинки произошло самое сильное за всю историю измерений землетрясение, сообщила телерадиокомпания Yle. "По словам Тони Вейкколайнена, сейсмолога из Хельсинского университета, землетрясение на Рождество было магнитудой 1,1. <...> Это было самое сильное землетрясение за всю историю измерений в Хельсинки", — говорится в публикации. Как уточняет Yle, землетрясение длилось меньше минуты. Точная причина его возникновения пока неясна, но оно не было похоже на землетрясение, "вызванное деятельностью человека". Жители нескольких районов, расположенных недалеко от эпицентра, услышали сильный хлопок, в полицию поступали сообщения о взрыве, уточнила компания. По словам Вейкколайнена, в Финляндии ежегодно фиксируется порядка двухсот землетрясений. Например, в сентябре в Хельсинки их было два, оба магнитудой менее 1. Землетрясения магнитудой 1,7 и 2,6 уже происходили в столичном регионе в 2013 и 2011 годах. Тогда подземные толчки ощущались в городах Эспоо и Мянтсяля.

https://ria.ru/20241227/kabel-1991741230.html

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хельсинки, в мире, финляндия, эспоо