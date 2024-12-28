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Умерла британская актриса Оливия Хасси
Умерла британская актриса Оливия Хасси - РИА Новости, 28.12.2024
Умерла британская актриса Оливия Хасси
Британская актриса Оливия Хасси, известная ролью Джульетты в оскароносном фильме "Ромео и Джульетта" 1968 года, умерла в возрасте 73 лет, сообщает издание Daily РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T07:52:00+03:00
2024-12-28T07:52:00+03:00
2024-12-28T07:52:00+03:00
франко дзеффирелли
в мире
оливия хасси
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Британская актриса Оливия Хасси, известная ролью Джульетты в оскароносном фильме "Ромео и Джульетта" 1968 года, умерла в возрасте 73 лет, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на ее семью. "Оливия Хасси, которая пришла к славе благодаря съемкам в фильме (итальянского режиссера - ред.) Франко Дзеффирелли 1968 года "Ромео и Джульетта", умерла в пятницу, 27 декабря, в возрасте 73 лет", - говорится в публикации со ссылкой на членов семьи актрисы. Согласно данным сайта IMDb, картина "Ромео и Джульетта", в котором снялась на тот момент 15-летняя актриса, завоевала два "Оскара", а сама Хасси за свою роль получила "Золотой глобус". За свою карьеру Хасси снялась в более чем двух десятках фильмов, среди них - мини-сериал "Иисус из Назарета" 1977 года, фильм "Айвенго" 1982 года, а также мини-сериал "Оно" 1990 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франко дзеффирелли, в мире, оливия хасси
Франко Дзеффирелли, В мире, Оливия Хасси
Умерла британская актриса Оливия Хасси
Умерла британская актриса Оливия Хасси, сыгравшая Джульетту