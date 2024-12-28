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Катар провел переговоры с ХАМАС по перемирию с Израилем

Катар провел переговоры с ХАМАС по перемирию с Израилем - РИА Новости, 28.12.2024

Катар провел переговоры с ХАМАС по перемирию с Израилем

Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провел встречу в субботу с делегацией палестинского движения ХАМАС, чтобы определить пути... РИА Новости, 28.12.2024

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2024-12-28T22:10:00+03:00

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ДОХА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провел встречу в субботу с делегацией палестинского движения ХАМАС, чтобы определить пути продвижения переговоров для прекращения огня в секторе Газа, сообщил МИД Катара в социальной сети Х. "Во время встречи с делегацией движения ХАМАС во главе с доктором наук Халилем Хайей обсуждалось развитие событий относительно переговоров по прекращению огня в секторе Газа, пути их продвижения вперёд, чтобы гарантировать заключение всеобъемлющего и четкого соглашения, которое положит конец войне в секторе Газа", - отметили в МИД. Ранее ХАМАС заявило, что новые условия Израиля препятствуют достижению соглашения о перемирия. Несколько раундов переговоров по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников за последний год зашли в тупик. Сторонам не удалось продлить соглашение, достигнутое в конце ноября 2023 года, в соответствии с которым 105 заложников были освобождены в результате недельного перемирия Израиль считает, что 96 из 251 заложника, похищенного 7 октября прошлого года, все еще находятся в Газе.

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в мире, катар, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024