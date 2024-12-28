Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры с места расправы отца над четырьмя детьми - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 28.12.2024 (обновлено: 14:28 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/kadry-1991837895.html
Появились кадры с места расправы отца над четырьмя детьми
Появились кадры с места расправы отца над четырьмя детьми - РИА Новости, 28.12.2024
Появились кадры с места расправы отца над четырьмя детьми
СК России показал кадры с места убийства четырех детей в частном доме в Тверской области. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:26:00+03:00
2024-12-28T14:28:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991805257_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_19f50e55b87f55f9f67716cd5a48431b.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. СК России показал кадры с места убийства четырех детей в частном доме в Тверской области.На видеозаписи показана работа следователей.Тела четырех несовершеннолетних нашли в частном доме СНТ "Межурка" в Калининском муниципальном округе. По данным регионального управления СК, в убийстве подозревается их отец. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительной версии, мужчина зарезал детей, пока они спали. После этого подозреваемый попытался покончить с собой, сейчас он находится в реанимации. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Его расследование взял под личный контроль прокурор области.
https://ria.ru/20241228/semya-1991863853.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа следователей на месте убийства четверых детей в Тверской области
Пожизненное лишение свободы грозит отцу, убившему четверых детей в Тверской области. СК возбудил уголовное дело по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более малолетних". Сам подозреваемый остаётся в реанимации. После стабилизации его состояния врачи проверят, есть в его крови запрещённые вещества.
2024-12-28T14:26
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991805257_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_498850dde7b1b548a5bf50b001780bd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, тверская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Тверская область
Появились кадры с места расправы отца над четырьмя детьми

СК показал видео работы следователей на месте убийства четырёх детей под Тверью

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. СК России показал кадры с места убийства четырех детей в частном доме в Тверской области.
На видеозаписи показана работа следователей.
Тела четырех несовершеннолетних нашли в частном доме СНТ "Межурка" в Калининском муниципальном округе. По данным регионального управления СК, в убийстве подозревается их отец.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительной версии, мужчина зарезал детей, пока они спали. После этого подозреваемый попытался покончить с собой, сейчас он находится в реанимации. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Его расследование взял под личный контроль прокурор области.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Семье в Тверской области, где погибли четверо детей, оказывают помощь
Вчера, 14:23
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала