https://ria.ru/20241228/kadry-1991837895.html
Появились кадры с места расправы отца над четырьмя детьми
Появились кадры с места расправы отца над четырьмя детьми - РИА Новости, 28.12.2024
Появились кадры с места расправы отца над четырьмя детьми
СК России показал кадры с места убийства четырех детей в частном доме в Тверской области. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:26:00+03:00
2024-12-28T14:26:00+03:00
2024-12-28T14:28:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
тверская область
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. СК России показал кадры с места убийства четырех детей в частном доме в Тверской области.На видеозаписи показана работа следователей.Тела четырех несовершеннолетних нашли в частном доме СНТ "Межурка" в Калининском муниципальном округе. По данным регионального управления СК, в убийстве подозревается их отец. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительной версии, мужчина зарезал детей, пока они спали. После этого подозреваемый попытался покончить с собой, сейчас он находится в реанимации. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Его расследование взял под личный контроль прокурор области.
https://ria.ru/20241228/semya-1991863853.html
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Работа следователей на месте убийства четверых детей в Тверской области
Пожизненное лишение свободы грозит отцу, убившему четверых детей в Тверской области. СК возбудил уголовное дело по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более малолетних". Сам подозреваемый остаётся в реанимации. После стабилизации его состояния врачи проверят, есть в его крови запрещённые вещества.
2024-12-28T14:26
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, тверская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Тверская область
Появились кадры с места расправы отца над четырьмя детьми
СК показал видео работы следователей на месте убийства четырёх детей под Тверью