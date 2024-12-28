https://ria.ru/20241228/kadry-1991837895.html

Появились кадры с места расправы отца над четырьмя детьми

Появились кадры с места расправы отца над четырьмя детьми - РИА Новости, 28.12.2024

Появились кадры с места расправы отца над четырьмя детьми

СК России показал кадры с места убийства четырех детей в частном доме в Тверской области. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:26:00+03:00

2024-12-28T14:26:00+03:00

2024-12-28T14:28:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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тверская область

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. СК России показал кадры с места убийства четырех детей в частном доме в Тверской области.На видеозаписи показана работа следователей.Тела четырех несовершеннолетних нашли в частном доме СНТ "Межурка" в Калининском муниципальном округе. По данным регионального управления СК, в убийстве подозревается их отец. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительной версии, мужчина зарезал детей, пока они спали. После этого подозреваемый попытался покончить с собой, сейчас он находится в реанимации. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Его расследование взял под личный контроль прокурор области.

https://ria.ru/20241228/semya-1991863853.html

россия

тверская область

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Работа следователей на месте убийства четверых детей в Тверской области Пожизненное лишение свободы грозит отцу, убившему четверых детей в Тверской области. СК возбудил уголовное дело по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более малолетних". Сам подозреваемый остаётся в реанимации. После стабилизации его состояния врачи проверят, есть в его крови запрещённые вещества. 2024-12-28T14:26 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, тверская область