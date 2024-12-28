https://ria.ru/20241228/kabel-1991876472.html
Финская полиция перевезет танкер Eagle S в другой порт для расследования
Финская полиция перевезет танкер Eagle S в другой порт для расследования - РИА Новости, 28.12.2024
Финская полиция перевезет танкер Eagle S в другой порт для расследования
Полиция Финляндии совместно с пограничной охраной перемещает в другой порт танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабеля EstLink 2, чтобы провести... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:20:00+03:00
2024-12-28T15:20:00+03:00
2024-12-28T16:28:00+03:00
в мире
финляндия
эстония
финский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152729/36/1527293615_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b06605bd56c909bd4b5889a4c6f0b742.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Полиция Финляндии совместно с пограничной охраной перемещает в другой порт танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабеля EstLink 2, чтобы провести расследование, сообщают в субботу правоохранители. "Полиция начинает операцию по перемещению танкера Eagle S из Финского залива в Свартбек, внутреннюю якорную стоянку у порта Килпилахти", - говорится в сообщении. По заявлению полиции, новое место больше подходит для проведения следственных мероприятий на задержанном судне. На время перемещения следствие на борту будет приостановлено и возобновится, как только судно встанет на якорь, уточнила полиция. Судно перевозят буксирами в сопровождении патрулей пограничной охраны. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
https://ria.ru/20241227/kabel-1991741230.html
https://ria.ru/20241226/estoniya-1991510596.html
финляндия
эстония
финский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152729/36/1527293615_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_94bf3c4f821d19404f340ec792a0a284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, эстония, финский залив
В мире, Финляндия, Эстония, Финский залив
Финская полиция перевезет танкер Eagle S в другой порт для расследования
Танкер Eagle S перевезут в другой порт для расследования повреждения EstLink 2
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Полиция Финляндии совместно с пограничной охраной перемещает в другой порт танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабеля EstLink 2, чтобы провести расследование, сообщают в субботу правоохранители.
"Полиция начинает операцию по перемещению танкера Eagle S из Финского залива
в Свартбек, внутреннюю якорную стоянку у порта Килпилахти", - говорится в сообщении.
По заявлению полиции, новое место больше подходит для проведения следственных мероприятий на задержанном судне. На время перемещения следствие на борту будет приостановлено и возобновится, как только судно встанет на якорь, уточнила полиция. Судно перевозят буксирами в сопровождении патрулей пограничной охраны.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией
и Эстонией
отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука
якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.