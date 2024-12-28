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Финская полиция перевезет танкер Eagle S в другой порт для расследования - РИА Новости, 28.12.2024
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15:20 28.12.2024 (обновлено: 16:28 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/kabel-1991876472.html
Финская полиция перевезет танкер Eagle S в другой порт для расследования
Финская полиция перевезет танкер Eagle S в другой порт для расследования - РИА Новости, 28.12.2024
Финская полиция перевезет танкер Eagle S в другой порт для расследования
Полиция Финляндии совместно с пограничной охраной перемещает в другой порт танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабеля EstLink 2, чтобы провести... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:20:00+03:00
2024-12-28T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Полиция Финляндии совместно с пограничной охраной перемещает в другой порт танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабеля EstLink 2, чтобы провести расследование, сообщают в субботу правоохранители. "Полиция начинает операцию по перемещению танкера Eagle S из Финского залива в Свартбек, внутреннюю якорную стоянку у порта Килпилахти", - говорится в сообщении. По заявлению полиции, новое место больше подходит для проведения следственных мероприятий на задержанном судне. На время перемещения следствие на борту будет приостановлено и возобновится, как только судно встанет на якорь, уточнила полиция. Судно перевозят буксирами в сопровождении патрулей пограничной охраны. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
https://ria.ru/20241227/kabel-1991741230.html
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в мире, финляндия, эстония, финский залив
В мире, Финляндия, Эстония, Финский залив
Финская полиция перевезет танкер Eagle S в другой порт для расследования

Танкер Eagle S перевезут в другой порт для расследования повреждения EstLink 2

© AP Photo / Lehtikuva/Roni LehtiФинские полицейские
Финские полицейские - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Lehtikuva/Roni Lehti
Финские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Полиция Финляндии совместно с пограничной охраной перемещает в другой порт танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабеля EstLink 2, чтобы провести расследование, сообщают в субботу правоохранители.
"Полиция начинает операцию по перемещению танкера Eagle S из Финского залива в Свартбек, внутреннюю якорную стоянку у порта Килпилахти", - говорится в сообщении.
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По заявлению полиции, новое место больше подходит для проведения следственных мероприятий на задержанном судне. На время перемещения следствие на борту будет приостановлено и возобновится, как только судно встанет на якорь, уточнила полиция. Судно перевозят буксирами в сопровождении патрулей пограничной охраны.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
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