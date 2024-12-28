Батарея THAAD в Израиле впервые участвовала в перехвате ракеты, пишут СМИ
Reuters: батарея THAAD в Израиле помогла в перехвате баллистической ракеты
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile TrainingАмериканский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Батарея американских противоракетных комплексов THAAD впервые с момента развертывания на территории Израиля в октябре 2024 года приняла участие в перехвате баллистической ракеты, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Батарея американской системы противоракетной обороны, которая была развернута США в Израиле в октябре, участвовала в перехвате баллистической ракеты хуситов, запущенной по Израилю из Йемена ночью... Это первый случай применения системы THAAD, развернутой в Израиле", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В ЦАХАЛ сообщили, что баллистическая ракета была перехвачена, однако не уточнили, каким именно оружием. По словам собеседника агентства, вывод о том, был ли перехват выполнен именно американской батареей, будет сделан после проведения анализа.
В середине октября пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сообщил, что первые компоненты американского противоракетного комплекса THAAD и группа военных США прибыли в Израиль. Комплекс THAAD – заатмосферный перехватчик баллистических ракет, который должен помочь Израилю более успешно отражать потенциальные атаки со стороны Ирана.
С начала этой недели правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) ежедневно сообщало об ударах ракетами или беспилотниками по территории Израиля в поддержку сопротивления в палестинском секторе Газа. Неделю назад лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что с ноября прошлого года они запустили по Израилю 1147 разных ракет и беспилотников, а также атаковали в Красном и Аравийском морях более 200 связанных с Израилем судов.
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