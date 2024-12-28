https://ria.ru/20241228/izrail-1991775434.html

Батарея THAAD в Израиле впервые участвовала в перехвате ракеты, пишут СМИ

Батарея THAAD в Израиле впервые участвовала в перехвате ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2024

Батарея THAAD в Израиле впервые участвовала в перехвате ракеты, пишут СМИ

Батарея американских противоракетных комплексов THAAD впервые с момента развертывания на территории Израиля в октябре 2024 года приняла участие в перехвате... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T00:24:00+03:00

2024-12-28T00:24:00+03:00

2024-12-28T00:24:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Батарея американских противоракетных комплексов THAAD впервые с момента развертывания на территории Израиля в октябре 2024 года приняла участие в перехвате баллистической ракеты, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. "Батарея американской системы противоракетной обороны, которая была развернута США в Израиле в октябре, участвовала в перехвате баллистической ракеты хуситов, запущенной по Израилю из Йемена ночью... Это первый случай применения системы THAAD, развернутой в Израиле", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В ЦАХАЛ сообщили, что баллистическая ракета была перехвачена, однако не уточнили, каким именно оружием. По словам собеседника агентства, вывод о том, был ли перехват выполнен именно американской батареей, будет сделан после проведения анализа. В середине октября пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сообщил, что первые компоненты американского противоракетного комплекса THAAD и группа военных США прибыли в Израиль. Комплекс THAAD – заатмосферный перехватчик баллистических ракет, который должен помочь Израилю более успешно отражать потенциальные атаки со стороны Ирана. С начала этой недели правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) ежедневно сообщало об ударах ракетами или беспилотниками по территории Израиля в поддержку сопротивления в палестинском секторе Газа. Неделю назад лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что с ноября прошлого года они запустили по Израилю 1147 разных ракет и беспилотников, а также атаковали в Красном и Аравийском морях более 200 связанных с Израилем судов.

https://ria.ru/20241219/pvo-1990110223.html

https://ria.ru/20241129/nato-1986249841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, йемен, министерство обороны сша, ансар алла