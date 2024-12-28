https://ria.ru/20241228/itogi-1991871642.html

Итоги 2024 года в сфере религии

Итоги 2024 года в сфере религии - РИА Новости, 28.12.2024

Итоги 2024 года в сфере религии

Уходящий 2024 год отметился возвращением "Троицы" Рублёва на историческое место в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, громкими решениями... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:57:00+03:00

2024-12-28T15:57:00+03:00

2024-12-28T16:41:00+03:00

религия

владимир путин

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уходящий 2024 год отметился возвращением "Троицы" Рублёва на историческое место в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, громкими решениями духовных управлений российских мусульман о ношении никабов (закрывающей лицо за исключением глаз женской одежды в исламе) и религиозном многоженстве, усилением давления на каноническое православие на Украине и на Западе, а также яркими эпизодами взаимодействия Русской православной церкви и государства в России. РИА Новости напоминает об этих и других важных для верующих событиях и тенденциях года. "ТРОИЦА" РУБЛЕВА ВЕРНУЛАСЬ В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ Икона "Святая Троица" Андрея Рублева, возвращенная Русской православной церкви, заняла свое историческое место в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, для которой она была написана в XV веке. Накануне дня Святой Троицы, 22 июня (9 июня по старому стилю), "Троицу" доставили в лавру из столичного храма Христа Спасителя, и при большом стечении паломников установили в стационарном киоте (витрине) в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте: справа от царских врат (дверей в иконостасе), где ранее пребывала ее копия. Обратившись в лавре к верующим, патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил новым церковным праздником день, когда рублевская икона возвратилась в монастырь, для которого была написана. ОСВЯЩЕНИЕ "ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО" Просветительский, паломнический, туристический и научно-исследовательский центр "Новый Херсонес", построенный в Крыму по поручению президента России Владимира Путина всего за год и восемь месяцев, был освящен в Севастополе 28 июля. Крестный ход, в котором участвовали 12 архиереев и более 100 священнослужителей, и литургию в отреставрированном Свято-Владимирском соборе возглавил в этот день митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), курировавший создание уникального комплекса; освящены были музеи христианства, античности и Византии, Крыма и Новороссии, храм-парк, амфитеатр "Грифон-арена" и реконструированный "Византийский квартал". После крестного хода в "Херсонесе Таврическом" открылся памятник святому равноапостольному князю Владимиру. Президент впервые озвучил идею создания историко-культурного центра христианства на этом месте в 2015 году, и его строительство не прекращалось даже во время СВО. МУСУЛЬМАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАВКАЗА ОГРАНИЧИЛИ НОШЕНИЕ НИКАБОВ Теракты в красногорском "Крокус Сити Холле" и Дагестане обострили дискуссию о том, соответствует ли ношение никаба – закрывающей лицо за исключением глаз женской одежды в исламе – необходимому уровню общественной безопасности. В такой обстановке централизованные мусульманские религиозные организации Северного Кавказа пошли на то, чтобы ограничить его ношение. Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев 3 июля объявил о временном запрете никаба в регионе, отметив, что в некоторых случаях локальный запрет допускается ради общественной безопасности (при этом отдел фетв при муфтияте, который не нашел богословских оснований для всеобщего запрета никаба, впоследствии был упразднен). Позже аналогичное решение принял муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев, а Координационный центр мусульман Северного Кавказа постановил считать ношение никаба и других скрывающих лицо головных уборов наносящим вред мусульманам из-за угрозы раздора в межрелигиозных и межнациональных отношениях. Впоследствии широкий резонанс вызвало решение министерства образования и молодежной политики Владимирской области о запрете хиджабов, никабов и других элементов одежды, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников в школах. УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА Духовенство Русской православной церкви и других традиционных конфессий с самого начала специальной военной операции отправляется на фронт для окормления бойцов и духовного наставничества: по данным председателя синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла (Покровского), на фронте побывали более 2,5 тысяч священников. Большая часть отправилась добровольцами – в Вооруженных силах есть около 300 должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими, и в это число не входят те, кто только привозит на фронт гуманитарную помощь. При этом, по данным отдела, исполняя пастырский долг, погибли шесть священнослужителей РПЦ. В 2024 году государство сделало шаги к закреплению правового статуса военного духовенства. Президент РФ в марте подписал распространяющийся и на фронтовых клириков указ о выплатах в случае гибели и увечий лиц, относящихся к гражданскому персоналу ВС РФ, федеральных органов и силовых структур, принимавших участие в СВО и выполнявших задачи в Сирии. В РПЦ также сообщили о разработке вместе с Минобороны РФ концепции поправок к законодательству, необходимых для обеспечения правового положения военного духовенства, предусматривающей для него льготы и компенсации, равные соцпакету военнослужащих-контрактников. А глава синодального военного отдела сообщал в ноябре, что патриарх Кирилл и министр обороны РФ Андрей Белоусов согласовали меморандум с пунктом о статусе войскового духовенства. КИЕВСКИЙ РЕЖИМ УСИЛИЛ ГОНЕНИЯ НА КАНОНИЧЕСКУЮ ЦЕРКОВЬ Гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) на Украине приняли новый размах. Закон, позволяющий запретить УПЦ – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране – вступил в силу 23 сентября. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций – даже не вспомнив о том, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников. Приговоренный на Украине к пяти годам заключения по сфабрикованному делу митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), перенесший инсульт в заключении и неоднократно отказывавшийся от обмена на украинских пленных, всё-таки был обменян в октябре и через Белоруссию отправлен в Россию. В мае за одну ночь был разрушен Владимиро-Ольгинский храм Десятинного мужского монастыря УПЦ, стоявший неподалеку от местоположения Десятинной церкви – первого каменного храма Руси. Горячо приветствовавший это директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук впоследствии бежал из страны и объявил себя шведом. ОБВИНЕНИЯ В СТОРОНУ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ЗАПАДЕ Обострилось и давление на духовенство Русской православной церкви на Западе. Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла очередную резолюцию с призывом признать РПЦ инструментом российского влияния и пропаганды, после чего ассамблею в Церкви сравнили с "квазирелигиозной сектой ненавистников русского православия". Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин) и освященный в 2023 году храм Казанской иконы Божией Матери в шведском Вестеросе обвинялись в западных СМИ в "шпионаже". Настоятеля подворья РПЦ протоиерея Николая Лищенюка власти Чехии объявили персоной нон грата и выдворили из страны. Возглавляющий автономную Эстонскую православную церковь Московского патриархата митрополит Евгений Решетников получил отказ в продлении вида на жительство и был вынужден покинуть страну, а Успенский Пюхтицкий женский монастырь Эстонской православной церкви (ЭПЦ) неоднократно заявлял, что власти Эстонии выдавливают его из правового поля. Тем не менее, благодаря усилиям премьера Венгрии Виктора Орбана из 15-го пакета антироссийских санкций ЕС был исключен патриарх Кирилл. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БУДДИЙСКИЙ ФОРУМ ПРОШЕЛ В БУРЯТИИ Ставший ежегодным Международный буддийский форум прошел в Бурятии 12-14 августа второй год подряд, ознаменовав рост взаимного интереса России и Азии в религиозной сфере и смежных областях диалога и взаимодействия буддистов. Он прошёл в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито Хамбо-лам – глав буддистских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских и других религиозных, а также научных и общественных организаций из России и пятнадцати иностранных государств, в которых распространен буддизм. Именно на нем были раскрыты подробности работы над буддийской энциклопедией, которая началась в России: предполагается, что энциклопедия будет содержать более 50 тысяч статей, а на ее издание уйдет не менее шести лет. НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О СОЗНАНИИ ЖИВОТНЫХ ПОДТВЕРДИЛА БУДДИЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА СОЗНАНИЕ Нью-Йоркскую декларацию о сознании животных, постулирующую наличие сильных аргументов в пользу присутствия сознания у всех позвоночных и многих беспозвоночных, подписали в апреле 2024 года десятки, а через полгода – уже 500 специалистов в области сознания с мировым именем. Среди них был крупнейший российский нейрофизиолог, академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова Константин Анохин, который рассказал РИА Новости, что документ может изменить этические нормы по отношению к животным. Последователи буддизма, в котором все животные определенно обладают сознанием, поддержали инициативу ученых. Кроме того, в столице Непала Катманду в мае 2024 года под руководством Анохина прошла международная конференция "Как изучать и понимать сознание не у людей", собравшая крупнейших специалистов-нейроисследователей мира, а также крупных буддийских ученых и философов. Её основной целью стало продвижение в разработке программы научных исследований феномена сознания – как у разных видов животных, так и у искусственного интеллекта. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НАЧАЛА ПРИНИМАТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ "СИРИУСА" В сентябре 2024 года патриарх Кирилл впервые посетил научно-технологический университет "Сириус". Он и председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева договорились о проведении в "Сириусе" ежегодного форума "Наука, религия и искусство", который обещает стать новым форматом взаимодействия науки и религии в России. председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал РИА Новости, что форум может пройти уже в начале 2025 года, и выразил надежду, что на нем будут по-новому поставлены вопросы взаимоотношений науки, искусства и религии как способов познания. ФЕТВА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РФ О РЕЛИГИОЗНОМ МНОГОЖЕНСТВЕ Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ в декабре принял фетву (богословское заключение) "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ", разрешающую мусульманам РФ заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, а также усыновления всех детей. Положения фетвы разъясняют права и обязанности супругов, состоящих в религиозном браке, а не подменяют нормы семейного законодательства РФ, отметил в беседе с РИА Новости после этого зампред совета, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Однако выход фетвы вызвал широкий резонанс: депутат Госдумы Виталий Милонов назвал документ призывом к нарушению закона, и после представления Генпрокуратуры РФ об устранении нарушения законодательства председателю ДУМ РФ муфтию Равилю Гайнутдину она была отозвана. В свою очередь, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что многоженство в России необходимо запретить в уголовном порядке как нарушающее Конституцию и ведущее к экстремизму. МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН ОТПРАВЛЕН НА ПОКОЙ Священный синод Русской православной церкви (РПЦ), последнее в 2024 году заседание которого прошло 27 декабря под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отправил на покой митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) – одного из известнейших архиереев РПЦ, который в прошлом был первым ректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры, возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата и вел передачу "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". Синод указал на то, что отношения митрополита с окружением "не соответствуют образу монаха и священнослужителя". Ранее митрополит Иларион рассказал РИА Новости о вымогательстве у него 384 тысяч евро за уничтожение записей, на которых зафиксированы якобы имевшие место домогательства митрополита к его келейнику Георгию Сузуки, которого венгерская полиция объявила в розыск по обвинению в крупной краже в Венгерской епархии. Местом служения для митрополита Илариона был назначен храм святых апостолов Петра и Павла в чешских Карловых Варах; сам он сказал РИА Новости, что принял это синодальное решение "со смирением и благодарностью". СИНОД РПЦ ЗАПРЕТИЛ СВЯЩЕННИКАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ, АКТЕРСТВО, БИРЖЕВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Последнее в 2024 году заседание Священного синода РПЦ 27 декабря также утвердило список профессий, запрещенных для священников. К ним отнесены воинская служба, ростовщичество, биржевая деятельность, профессиональный спорт и актерство. Работа над документом, который утвержден с последующим одобрением Архиерейским собором РПЦ, велась с 2015 года, он многократно дорабатывался, а 27 декабря был опубликован на сайте Церкви.

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Никита Бизин

владимир путин, русская православная церковь, религия