https://ria.ru/20241228/islamisty-1991925146.html

В России предупредили об опасности приверженцев радикального ислама

В России предупредили об опасности приверженцев радикального ислама - РИА Новости, 28.12.2024

В России предупредили об опасности приверженцев радикального ислама

Приверженцы радикального ислама, не относящиеся к исповедующим традиционный ислам и отличающиеся фанатизмом, представляют особую опасность, следует из стратегии РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:35:00+03:00

2024-12-28T20:35:00+03:00

2024-12-28T20:35:00+03:00

россия

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Приверженцы радикального ислама, не относящиеся к исповедующим традиционный ислам и отличающиеся фанатизмом, представляют особую опасность, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Особую опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама, в частности не относящиеся к представителям народов, традиционно исповедующих ислам, однако отличающиеся религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к совершению террористических актов, в том числе в качестве смертников", - говорится в документе.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991919537.html

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2024

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россия, общество