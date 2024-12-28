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В России предупредили об опасности приверженцев радикального ислама - РИА Новости, 28.12.2024
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20:35 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/islamisty-1991925146.html
В России предупредили об опасности приверженцев радикального ислама
В России предупредили об опасности приверженцев радикального ислама - РИА Новости, 28.12.2024
В России предупредили об опасности приверженцев радикального ислама
Приверженцы радикального ислама, не относящиеся к исповедующим традиционный ислам и отличающиеся фанатизмом, представляют особую опасность, следует из стратегии РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:35:00+03:00
2024-12-28T20:35:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Приверженцы радикального ислама, не относящиеся к исповедующим традиционный ислам и отличающиеся фанатизмом, представляют особую опасность, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Особую опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама, в частности не относящиеся к представителям народов, традиционно исповедующих ислам, однако отличающиеся религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к совершению террористических актов, в том числе в качестве смертников", - говорится в документе.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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россия, общество
Россия, Общество
В России предупредили об опасности приверженцев радикального ислама

Стратегия противодействия экстремизму: радикалы, отличающиеся фанатизмом, опасны

© AP Photo / Militant websiteБоевики ИГ* (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии
Боевики ИГ* (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Militant website
Боевики ИГ* (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Приверженцы радикального ислама, не относящиеся к исповедующим традиционный ислам и отличающиеся фанатизмом, представляют особую опасность, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.
"Особую опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама, в частности не относящиеся к представителям народов, традиционно исповедующих ислам, однако отличающиеся религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к совершению террористических актов, в том числе в качестве смертников", - говорится в документе.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Путин назвал основные понятия стратегии противодействия экстремизму
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