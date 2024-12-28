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В Совфеде рассказали, в каких случаях ипотека выгоднее аренды - РИА Новости, 28.12.2024
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14:38 28.12.2024 (обновлено: 14:52 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ipoteka-1991867388.html
В Совфеде рассказали, в каких случаях ипотека выгоднее аренды
В Совфеде рассказали, в каких случаях ипотека выгоднее аренды - РИА Новости, 28.12.2024
В Совфеде рассказали, в каких случаях ипотека выгоднее аренды
Ипотека – это долгосрочное долговое обязательство, однако каждый платеж можно назвать инвестицией в собственную недвижимость, аренда дешевле ипотеки, однако в... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:38:00+03:00
2024-12-28T14:52:00+03:00
экономика
ипотека
россия
ольга епифанова
центральный банк рф (цб рф)
"дом.рф"
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Ипотека – это долгосрочное долговое обязательство, однако каждый платеж можно назвать инвестицией в собственную недвижимость, аренда дешевле ипотеки, однако в этом случае человек не создает собственный актив, а деньги уходят безвозвратно, сказала РИА Новости сенатор РФ Ольга Епифанова. По словам законодателя, важно, в каких обстоятельствах оказался человек при выборе ипотеки или аренды жилья. "Важно помнить, что сегодня ипотека остается актуальной для тех, кто подпадает под льготные условия – 6% по "обновленным" семейной и IT-ипотеке, 2% по дальневосточной и арктической ипотеке. Если же человек не подпадает под льготы, при выборе между арендой и ипотекой важно тщательно взвесить все "за" и "против", - отметила она. По ее словам, безусловно, аренда дешевле ипотеки, "однако, выплачивая аренду, человек не создает собственный актив, а деньги уходят безвозвратно". "Ипотека – это долгосрочное долговое обязательство, однако каждый платеж можно условно назвать инвестицией в собственную недвижимость", - пояснила Епифанова. Сенатор уточнила, что если у человека имеется от половины и более стоимости квартиры, имеет смысл рассмотреть ипотеку. "Высокий первоначальный взнос снижает ежемесячные платежи и финансовую нагрузку в целом. Тем более, что ставка ЦБ высокой будет не всегда, рано или поздно она вернется к нормальным значениям, и можно будет сделать рефинансирование", - добавила политик. Если человек планирует жить в съемном жилье три года и более, тоже имеет смысл подумать об ипотеке. К тому же, нужно помнить, что ипотечное жилье можно продать, отметила парламентарий. "Если же денег нет даже на первоначальный взнос, а доход нестабилен, возможно, стоит рассмотреть аренду и сосредоточить усилия на сборе средств, используя высокую ставку по депозитам.. Таким образом, в краткосрочной ситуации может быть более целесообразна аренда, а в долгосрочной перспективе можно подумать и об ипотеке", - сказала Епифанова. Сенатор также привела данные "Дом. РФ", по которым все меры поддержки можно условно поделить на две большие группы: льготы по ипотеке и неипотечные программы, то есть различные выплаты, субсидии, предоставление жилья и так далее. Основных федеральных ипотечных программ с господдержкой на конец 2024 года четыре: семейная ипотека, сельская ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека, IT-ипотека.
https://ria.ru/20241210/ipoteka-1988287302.html
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экономика, ипотека, россия, ольга епифанова, центральный банк рф (цб рф), "дом.рф"
Экономика, Ипотека, Россия, Ольга Епифанова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), "Дом.РФ"
В Совфеде рассказали, в каких случаях ипотека выгоднее аренды

Сенатор Епифанова: ипотека позволяет создать собственный актив

© iStock.com / bymuratdenizОформление ипотечного кредита
Оформление ипотечного кредита - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© iStock.com / bymuratdeniz
Оформление ипотечного кредита. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Ипотека – это долгосрочное долговое обязательство, однако каждый платеж можно назвать инвестицией в собственную недвижимость, аренда дешевле ипотеки, однако в этом случае человек не создает собственный актив, а деньги уходят безвозвратно, сказала РИА Новости сенатор РФ Ольга Епифанова.
По словам законодателя, важно, в каких обстоятельствах оказался человек при выборе ипотеки или аренды жилья.
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"Важно помнить, что сегодня ипотека остается актуальной для тех, кто подпадает под льготные условия – 6% по "обновленным" семейной и IT-ипотеке, 2% по дальневосточной и арктической ипотеке. Если же человек не подпадает под льготы, при выборе между арендой и ипотекой важно тщательно взвесить все "за" и "против", - отметила она.
По ее словам, безусловно, аренда дешевле ипотеки, "однако, выплачивая аренду, человек не создает собственный актив, а деньги уходят безвозвратно". "Ипотека – это долгосрочное долговое обязательство, однако каждый платеж можно условно назвать инвестицией в собственную недвижимость", - пояснила Епифанова.
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Сенатор уточнила, что если у человека имеется от половины и более стоимости квартиры, имеет смысл рассмотреть ипотеку. "Высокий первоначальный взнос снижает ежемесячные платежи и финансовую нагрузку в целом. Тем более, что ставка ЦБ высокой будет не всегда, рано или поздно она вернется к нормальным значениям, и можно будет сделать рефинансирование", - добавила политик.
Если человек планирует жить в съемном жилье три года и более, тоже имеет смысл подумать об ипотеке. К тому же, нужно помнить, что ипотечное жилье можно продать, отметила парламентарий.
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"Если же денег нет даже на первоначальный взнос, а доход нестабилен, возможно, стоит рассмотреть аренду и сосредоточить усилия на сборе средств, используя высокую ставку по депозитам.. Таким образом, в краткосрочной ситуации может быть более целесообразна аренда, а в долгосрочной перспективе можно подумать и об ипотеке", - сказала Епифанова.
Сенатор также привела данные "Дом. РФ", по которым все меры поддержки можно условно поделить на две большие группы: льготы по ипотеке и неипотечные программы, то есть различные выплаты, субсидии, предоставление жилья и так далее. Основных федеральных ипотечных программ с господдержкой на конец 2024 года четыре: семейная ипотека, сельская ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека, IT-ипотека.
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