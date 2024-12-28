https://ria.ru/20241228/ingushetiya-1991903444.html

В Ингушетии экс-сотрудника банка обвинили в хищении 35 миллионов рублей

В Ингушетии экс-сотрудника банка обвинили в хищении 35 миллионов рублей - РИА Новости, 28.12.2024

В Ингушетии экс-сотрудника банка обвинили в хищении 35 миллионов рублей

Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника банка, которого обвиняют в хищении 35 миллионов рублей из хранилища... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T17:44:00+03:00

2024-12-28T17:44:00+03:00

2024-12-28T17:44:00+03:00

происшествия

назрань

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg

НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника банка, которого обвиняют в хищении 35 миллионов рублей из хранилища учреждения и их отмывании, сообщило региональное надзорное ведомство. По версии следствия, в январе 2023 года заведующий кассой инкассаторского центра одного из банков Назрани похитил из хранилища 35 миллионов рублей. Чтобы ревизия не выявила недостачу, он вносил в банковскую программу фальшивые отметки о перенаправлении денег в дополнительные офисы банка на территории республики. "В последующем с целью получения дополнительной прибыли он передал похищенные деньги знакомому предпринимателю на развитие его бизнеса, с извлечением для себя выгоды имущественного характера в виде получения процентов за пользование указанными заемными средствами", - говорится в сообщении. Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере" и "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации из корыстной заинтересованности" УК РФ, санкции которых предусматривают до десяти лет лишения свободы. По данным прокуратуры, уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20241221/moskva-1990636463.html

https://ria.ru/20241215/khischeniya-1989279836.html

назрань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, назрань, россия