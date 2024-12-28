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В Ингушетии экс-сотрудника банка обвинили в хищении 35 миллионов рублей - РИА Новости, 28.12.2024
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17:44 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ingushetiya-1991903444.html
В Ингушетии экс-сотрудника банка обвинили в хищении 35 миллионов рублей
В Ингушетии экс-сотрудника банка обвинили в хищении 35 миллионов рублей - РИА Новости, 28.12.2024
В Ингушетии экс-сотрудника банка обвинили в хищении 35 миллионов рублей
Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника банка, которого обвиняют в хищении 35 миллионов рублей из хранилища... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T17:44:00+03:00
2024-12-28T17:44:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника банка, которого обвиняют в хищении 35 миллионов рублей из хранилища учреждения и их отмывании, сообщило региональное надзорное ведомство. По версии следствия, в январе 2023 года заведующий кассой инкассаторского центра одного из банков Назрани похитил из хранилища 35 миллионов рублей. Чтобы ревизия не выявила недостачу, он вносил в банковскую программу фальшивые отметки о перенаправлении денег в дополнительные офисы банка на территории республики. "В последующем с целью получения дополнительной прибыли он передал похищенные деньги знакомому предпринимателю на развитие его бизнеса, с извлечением для себя выгоды имущественного характера в виде получения процентов за пользование указанными заемными средствами", - говорится в сообщении. Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере" и "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации из корыстной заинтересованности" УК РФ, санкции которых предусматривают до десяти лет лишения свободы. По данным прокуратуры, уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20241221/moskva-1990636463.html
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происшествия, назрань, россия
Происшествия, Назрань, Россия
В Ингушетии экс-сотрудника банка обвинили в хищении 35 миллионов рублей

Экс-сотрудника банка будут судить в Ингушетии за хищение 35 миллионов рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника банка, которого обвиняют в хищении 35 миллионов рублей из хранилища учреждения и их отмывании, сообщило региональное надзорное ведомство.
По версии следствия, в январе 2023 года заведующий кассой инкассаторского центра одного из банков Назрани похитил из хранилища 35 миллионов рублей. Чтобы ревизия не выявила недостачу, он вносил в банковскую программу фальшивые отметки о перенаправлении денег в дополнительные офисы банка на территории республики.
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"В последующем с целью получения дополнительной прибыли он передал похищенные деньги знакомому предпринимателю на развитие его бизнеса, с извлечением для себя выгоды имущественного характера в виде получения процентов за пользование указанными заемными средствами", - говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере" и "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации из корыстной заинтересованности" УК РФ, санкции которых предусматривают до десяти лет лишения свободы.
По данным прокуратуры, уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.
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