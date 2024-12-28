https://ria.ru/20241228/ikra-1991782637.html
Эндокринолог рассказала, кому нельзя есть икру
Эндокринолог рассказала, кому нельзя есть икру - РИА Новости, 28.12.2024
Эндокринолог рассказала, кому нельзя есть икру
Ограничить употребление красной икры до одного бутерброда в день стоит людям, страдающим гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:31:00+03:00
2024-12-28T03:31:00+03:00
2024-12-28T07:29:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ограничить употребление красной икры до одного бутерброда в день стоит людям, страдающим гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью, заявила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина."Содержание натрия в икре зависит от посола. Натрий нам нужен для нормального водного обмена между клетками крови и тканей, для поддержания кислотно-щелочного баланса в организме, для передачи нервных импульсов, для обеспечения сокращения мышц. Но избыточное потребление натрия может вызвать нарушение водного обмена, способствовать отекам и повышению артериального давления. Поэтому людям с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью не стоит злоупотреблять икрой", — сказала Калошина. По словам медика, за один прием пищи можно съесть не более пяти чайных ложек красной икры, что равняется примерно двум бутербродам. При этом людям с такими заболеваниями лучше ограничиться двумя-тремя чайными ложками в день, то есть съесть не более одного бутерброда.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), новый год
Общество, Московская область (Подмосковье), Новый год
Эндокринолог рассказала, кому нельзя есть икру
Эндокринолог Калошина посоветовала гипертоникам ограничить употребление икры
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ограничить употребление красной икры до одного бутерброда в день стоит людям, страдающим гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью, заявила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.
"Содержание натрия в икре зависит от посола. Натрий нам нужен для нормального водного обмена между клетками крови и тканей, для поддержания кислотно-щелочного баланса в организме, для передачи нервных импульсов, для обеспечения сокращения мышц. Но избыточное потребление натрия может вызвать нарушение водного обмена, способствовать отекам и повышению артериального давления. Поэтому людям с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью не стоит злоупотреблять икрой", — сказала Калошина.
По словам медика, за один прием пищи можно съесть не более пяти чайных ложек красной икры, что равняется примерно двум бутербродам. При этом людям с такими заболеваниями лучше ограничиться двумя-тремя чайными ложками в день, то есть съесть не более одного бутерброда.