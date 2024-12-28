https://ria.ru/20241228/ikra-1991782637.html

Эндокринолог рассказала, кому нельзя есть икру

Эндокринолог рассказала, кому нельзя есть икру - РИА Новости, 28.12.2024

Эндокринолог рассказала, кому нельзя есть икру

Ограничить употребление красной икры до одного бутерброда в день стоит людям, страдающим гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T03:31:00+03:00

2024-12-28T03:31:00+03:00

2024-12-28T07:29:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

новый год

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ограничить употребление красной икры до одного бутерброда в день стоит людям, страдающим гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью, заявила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина."Содержание натрия в икре зависит от посола. Натрий нам нужен для нормального водного обмена между клетками крови и тканей, для поддержания кислотно-щелочного баланса в организме, для передачи нервных импульсов, для обеспечения сокращения мышц. Но избыточное потребление натрия может вызвать нарушение водного обмена, способствовать отекам и повышению артериального давления. Поэтому людям с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью не стоит злоупотреблять икрой", — сказала Калошина. По словам медика, за один прием пищи можно съесть не более пяти чайных ложек красной икры, что равняется примерно двум бутербродам. При этом людям с такими заболеваниями лучше ограничиться двумя-тремя чайными ложками в день, то есть съесть не более одного бутерброда.

https://ria.ru/20241224/rossijane-1990921005.html

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Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), новый год