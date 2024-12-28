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Роспотребнадзор оценил угрозу от новой мутации вируса птичьего гриппа в США
Роспотребнадзор оценил угрозу от новой мутации вируса птичьего гриппа в США - РИА Новости, 28.12.2024
Роспотребнадзор оценил угрозу от новой мутации вируса птичьего гриппа в США
Угроз распространения на территории России нового варианта птичьего гриппа, который выявили в США, нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:52:00+03:00
2024-12-28T12:52:00+03:00
2024-12-28T13:57:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Угроз распространения на территории России нового варианта птичьего гриппа, который выявили в США, нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В настоящее время риск распространения данного варианта вируса, содержащего аминокислотные замены A134A/V, N182N/K, E186E/D, является минимальным", — говорится в релизе.Новую мутацию вируса птичьего гриппа выявили у пациента из Луизианы с тяжелым течением заболевания. Анализ обнаружил низкочастотные мутации в гене гемагглютинина в образце, пояснили в пресс-службе. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241206/virus-1987663964.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сша, россия, здоровье - общество, общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), США, Россия, Здоровье - Общество, Общество
Роспотребнадзор оценил угрозу от новой мутации вируса птичьего гриппа в США
Роспотребнадзор: риск распространения нового варианта гриппа в РФ минимальный