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Роспотребнадзор оценил угрозу от новой мутации вируса птичьего гриппа в США - РИА Новости, 28.12.2024
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12:52 28.12.2024 (обновлено: 13:57 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/gripp-1991835528.html
Роспотребнадзор оценил угрозу от новой мутации вируса птичьего гриппа в США
Роспотребнадзор оценил угрозу от новой мутации вируса птичьего гриппа в США - РИА Новости, 28.12.2024
Роспотребнадзор оценил угрозу от новой мутации вируса птичьего гриппа в США
Угроз распространения на территории России нового варианта птичьего гриппа, который выявили в США, нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:52:00+03:00
2024-12-28T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Угроз распространения на территории России нового варианта птичьего гриппа, который выявили в США, нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В настоящее время риск распространения данного варианта вируса, содержащего аминокислотные замены A134A/V, N182N/K, E186E/D, является минимальным", — говорится в релизе.Новую мутацию вируса птичьего гриппа выявили у пациента из Луизианы с тяжелым течением заболевания. Анализ обнаружил низкочастотные мутации в гене гемагглютинина в образце, пояснили в пресс-службе. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241206/virus-1987663964.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сша, россия, здоровье - общество, общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), США, Россия, Здоровье - Общество, Общество
Роспотребнадзор оценил угрозу от новой мутации вируса птичьего гриппа в США

Роспотребнадзор: риск распространения нового варианта гриппа в РФ минимальный

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Угроз распространения на территории России нового варианта птичьего гриппа, который выявили в США, нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В настоящее время риск распространения данного варианта вируса, содержащего аминокислотные замены A134A/V, N182N/K, E186E/D, является минимальным", — говорится в релизе.
Новую мутацию вируса птичьего гриппа выявили у пациента из Луизианы с тяжелым течением заболевания. Анализ обнаружил низкочастотные мутации в гене гемагглютинина в образце, пояснили в пресс-службе.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, поражающая органы пищеварения и дыхания. Заболевание характеризуется высокой летальностью и относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Вирус могут переносить мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Он может передаваться и человеку.

Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
"Грипп и кровоизлияние". Биолог рассказала об опасном вирусе
6 декабря, 10:17
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СШАРоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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