https://ria.ru/20241228/gripp-1991835528.html

Роспотребнадзор оценил угрозу от новой мутации вируса птичьего гриппа в США

Роспотребнадзор оценил угрозу от новой мутации вируса птичьего гриппа в США - РИА Новости, 28.12.2024

Роспотребнадзор оценил угрозу от новой мутации вируса птичьего гриппа в США

Угроз распространения на территории России нового варианта птичьего гриппа, который выявили в США, нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:52:00+03:00

2024-12-28T12:52:00+03:00

2024-12-28T13:57:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сша

россия

здоровье - общество

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894169726_0:317:2802:1893_1920x0_80_0_0_97f2b6142bc79c4458f14915a2eb75f6.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Угроз распространения на территории России нового варианта птичьего гриппа, который выявили в США, нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В настоящее время риск распространения данного варианта вируса, содержащего аминокислотные замены A134A/V, N182N/K, E186E/D, является минимальным", — говорится в релизе.Новую мутацию вируса птичьего гриппа выявили у пациента из Луизианы с тяжелым течением заболевания. Анализ обнаружил низкочастотные мутации в гене гемагглютинина в образце, пояснили в пресс-службе. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241206/virus-1987663964.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сша, россия, здоровье - общество, общество